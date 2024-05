Brenda y Ayelén, campeonas del asado a la estaca: "El fuego nos une"

Brenda Clemetz no estaba tan segura de participar del Campeonato de Asado a la Estaca de la que fue campeona el 25 de mayo pasado en la ciudad de Funes . La neumonía que había padecido durante todo el mes de abril y el frío repelente de la madrugada de sábado no la alentaban, pero la insistencia de sus amigas, sobre todo de quien fue su compañera de fogón, Ayelén Brarda, le dio los ánimos para participar del concurso del cual se llevó el triunfo .

Asado estaca.jpg El Campeonato de Asado a la Estaca de Funes concentró el pasado sábado 25 de mayo a más de 44 asadores oriundos de todos los rincones de la provincia, que estuvieron más de cinco horas cocinando. Foto: Infofunes.com.ar

Las exigencias del concurso

"Hace unos cuantos años que participo en diferentes concursos de asado a la estaca. En este caso era un costillar de 13 costillas, sin vacío ni matambre, con horario de arranque 8 de la mañana y retiramos fuego a la 1 de la tarde", contó Clementz en diálogo con La Capital.

Según la asadora, "cada certamen tiene su reglamento. Si bien son todos más bien parecidos, algunos tienen más o menos exigencias". En este caso, el jurado le exigía a los concursantes que el costillar esté a punto, "con la carne gris y el jugo transparente y una cocción pareja. Tiene que estar desde la primer costilla hasta la última, cosido en forma pareja", lo cual calificó como una tarea complicada.

"Después van viendo cómo armás el fogón, si tenés un fuego de llama constante o si te quedaste sin llama. También el tema del sabor es un punto importante, que no le falte sal, que esté a punto, son algunas de las cositas que más o menos juzgan", añadió Brenda.

ganadoras del campeonato de asado a la estaca.jpg

Alrededor del fogón entran todos

El mundo de la carne, del asado, está muy relacionado con la figura del hombre gaucho. No obstante, la cocinera oriunda de la localidad de López, a 100 kilómetros de la capital provincial, descartó que el ambiente de las brasas peque de machista.

"A cada concurso al que fui o tuve suerte, pero siempre con el resto de los participantes, hemos tenido la mejor onda siempre. Me tocaron parejas de hombres al lado en el concurso, eran divinos. Ayer me tocó la otra pareja que también era sólo de chicas y del otro lado había dos chicos y la verdad que la pasamos bárbaro con los cuatro”, explicó Clementz y añadió: “Me puede tocar al lado del más gaucho de todos, hombres grandes del campo y nunca tuvimos problemas. Jamás. La verdad que siempre estuve al lado de parejas de hombres y súper bien el trato".

Al ser consultada sobre el origen de la pasión sobre este estilo de asado en particular, la campeona apuntó que si bien le gusta mucho la gastronomía en general, por más que no se dedique a ello, ella apuntó que "cocinar a la llama en general es una pasión. Me encanta todo lo que lleva junto a él hacer un asado, un lechón, un chivo o un cordero a la estaca. Son muchas horas, entonces si lo hago en mi casa, planto la estaca, preparo el mate, si lo hago a la mañana y pasas toda la mañana con gente charlando hasta que después comés. Hay una unión ahí, alrededor del fuego y se hace muy lindo compartir con mi familia y con mis amigos". Para Clementz, cocinar a la estaca "es un ritual que te acerca, es algo que disfruta mucho. El fuego nos une”, concluyó.

Los asistentes al certamen pudieron degustar los costillares preparados por los asadores, además de fiambres y otros cortes de carne de cortesía de las marcas auspiciantes de la competencia.