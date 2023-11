Bomberos rosarinos se quedaron con el Campeonato de Habilidades Bomberiles

Quienes compiten, pueden hacerlo de manera individual o por equipos de cuatro integrantes. El objetivo es cumplir en el menor tiempo posible con el recorrido de las cinco estaciones del circuito con su traje estructural completo más el Equipo de Respiración Autónomo (ERA).

bomberos 2.jpeg

El gran ganador de la delegación rosarina fue Víctor Carelli, quien conseguió la Copa de Oro a nivel individual y también a nivel grupal mixto. Este martes no paró de hacer notas y recibir a los medios de comunicación. "Estoy viviendo una vida que no es la mía, es rarísimo. Me está por explotar el celular", bromeó antes de charlar con La Capital.

Es el segundo año que participa y resaltó que "en esta ocasión los resultados lo acompañaron". Además de hacer el circuito individual completo, le tocó la primera prueba (ascenso a la torre) en el grupo de la delegación santafesina. En ambos consiguió el primer puesto. Completaban el equipo representantes de Las Parejas, Carcarañá y San Gregorio.

"En el grupal me tocó el de la escalera, que es la peor estación. Hay que subir una torre de tres pisos, todo equipado obviamente, con el traje de bombero y con dos mangueras colgadas del hombro. Hay que dejar eso y levantar con una cuerda dos rollos de mangueras más. Te deja sin piernas, gracias a Dios me respondieron bastante bien", contó Carelli.

Además del ascenso a la torre, en la competencia en solitario debió completar el resto de las estaciones. El bombero se entrenó durante todo el año para esto. Además de realizar ejercicio de manera particular, la delegación rosarina se juntaba "cada tanto para tratar de simular el circuito y practicar".

Pese al viento que no dio tregua en Neuquén, Carelli logró hacer un excelente campeonato. Aseguró que "es algo muy gratificante y representa el esfuerzo de todo el año". "Hay que ponerse las pilas, dejar cosas de lado para ir a entrenar. Esto es un premio al esfuerzo, a las ganas, a la constancia", destacó.

Aunque aclaró que "si le tocaba perder, hay que saber perder". Por lo pronto, ya tiene la cabeza puesta en el año que viene. Ya se definió que la sede de la competencia será Tucumán y anticipó que dará el presente y va a entrenar para llegar en la mejor forma posible.

bomberos 3.jpeg

Otra de las rosarinas que volvió con premio fue Fernanda Guindón, quien participó del Campeonato de Habilidades Bomberiles por tercera vez. Esta vez, de manera individual, y obtuvo el tercer lugar en la Copa de Plata.

"Fuimos formando parte de la delegación de Santa Fe. En agosto hicimos la etapa clasificatoria en la ciudad de Gálvez, con las mismas pruebas que tenemos en la competencia y quienes tuvieron los mejores tiempos viajaron a Neuquén", explicó a este diario.

Habitualmente va al gimnasio para hacer "clases de crossfit o funcional y llegar en forma a la competencia". Como sostuvo su compañero, más cerca de la fecha del torneo entrenan en el cuartel con "ejercicios similares a los de las pruebas".

Guindón subrayó que se trata de "una muy linda experiencia". "Hay un montón de gente, todos estamos enfocados en lo mismo. Todos hacemos un paréntesis en nuestras vidas para ir a hacer esto", valoró.

Aunque se lamentó porque le hubiese gustado llegar más lejos en la competencia, avisó que seguirá entrenando para el año próximo seguir representando a la ciudad y obtener mejores resultados.

Respecto a los otros dos restantes, Maldonado obtuvo el quinto puesto en el circuito individual senior (para mayores de 40 años) y Castillo no logró ingresar a ningún podio. Los cuatro representantes rosarinos fueron recibidos por sus compañeros con una gran caravana. Los esperaron este lunes a la noche en avenida Francia y los sorprendieron con la autobomba. Después comieron juntos a sus amigos y sus familias en el cuartel, en medio de felicitaciones y agradecimientos. Rosario, una vez más, cuna de los campeones.