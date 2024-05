Bastia: "Con una paritaria abierta es injusto que los gremios convoquen a un paro"

Las declaraciones del ministro de Gobierno santafesino se dieron tras anunciar que no se abonará el día no trabajado a los estatales provinciales que adhieran al paro de este miércoles 8 de mayo.

Los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía ; de Economía, Pablo Olivares, y de Educación, José Goity , realizaron este lunes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno en la que anunciaron que se descontará el día no trabajado del miércoles 8 de mayo, por el paro convocados por los gremios provinciales. En este contexto, Bastía declaró que el paro "es totalmente injusto y descontextualizado porque el sector público santafesino tiene un gobierno que dialoga”.

Los docentes deberán presentar una declaración jurada en “Mi legajo” dando fe que prestó servicio o, por el contrario, que no lo hizo por el cierre de la institución.

En ese marco, Bastía agregó: "No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia que, como este gobierno y como todo s, hacen enormes esfuerzos para todos los días levantarse a mantener en pie la invencible provincia de Santa Fe ”.

En ese contexto, el ministro explicó que “hoy el país atraviesa una situación muy compleja que motiva a que la Confederación General del Trabajo (CGT ) convoque a un paro nacional para el jueves 9 de mayo. Entendemos el alcance de la medida y el contexto en el que se da. Pero nos encontramos que para el día 8 hay una convocatoria de distintos gremios públicos de la provincia de Santa Fe a un paro contra el gobierno provincial y la sociedad santafesina. Un gobierno provincial que desde su gobernador para abajo no ha dejado de entregar tiempo para trabajar dedicado a los santafesinos”.

“Pese a la caída de la actividad económica -explicó Bastia-, que generó pérdida de ingresos del 20% para la provincia de Santa Fe en el primer cuatrimestre, este gobierno desde que asumió aumentó a los trabajadores públicos entre el 53,4 y el 56,5. Hemos tratado de recomponer de la mejor manera los ingresos para los trabajadores públicos, que si comparamos con el resto de los trabajadores de la actividad privada vemos que muchos de los trabajadores privados hoy están viendo cómo pueden conservar su puesto de trabajo. No nos vamos a quedar de brazos cruzados con esos empresarios que están en tremenda dificultades para sostener sus actividades y con riesgo de perder su puesto de trabajo”.

“Por eso consideramos que no es justo para todos los santafesinos que en esta instancia todos los gremios públicos convoquen a un paro contra esta gestión. Es totalmente injusto y descontextualizado porque el sector público santafesino tiene un gobierno que dialoga, que habla, que se sienta, que de manera transparente pone los datos sobre la mesa, que pone la información, que cuando plantea algo primero explica, pone cada dato a disposición de cada actor, que no se maneja con chicanas, que no vive del relato del discurso eterno de la herencia recibida y que nos hicimos a cargo de infinidad de problemas”, concluyó el ministro de Gobierno.

Premios a la asistencia

En el marco del Plan de Asistencia Perfecta, el ministro de Educación, José Goity, anunció que desde el mes de mayo los docentes de gestión privada van a poder percibir el premio por Asistencia Perfecta, dispuesto por el gobierno provincial para los docentes públicos. "Es una decisión del gobierno para resolver un problema, que es del conjunto de los santafesinos, de los papás, de las mamás, de los chicos y chicas”, señaló.

"Si bien, en una primera instancia planteamos el premio para el sector público, porque allí el problema es mucho más crítico y tiene que ser resuelto de forma inmediata y efectiva. Estamos teniendo en cuenta el esfuerzo que hacen los docentes del sector privado, que tienen un desempeño importante en las aulas, que son importantes para la educación de nuestros chicos y chicas, y merecen también recibir este premio, así que estamos implementándolo, para que estén incorporados en el mes de mayo”, expresó Goity.

Además, señaló que la medida se adoptó “teniendo en cuenta el pedido expreso de las asociaciones que nuclean a las escuelas privadas, que nos pidieron expresamente que los tengamos en cuenta, y que los incorporemos al premio”.

Por otra parte,, Goity detalló la implementación de un mecanismo que les permitirá "tener la información para poder obrar con justicia, con fundamentos y de manera racional". Y agregó: "Para eso hemos establecido una declaración jurada para que el docente de fe de que prestó servicio o que no lo hizo porque el establecimiento estaba cerrado, o si no le correspondía prestar servicio ese día, todo esto se va a poder consignar”. Esta declaración jurada va a estar disponible en Mi lejago.

Los salarios y la inflación

Por su parte, el ministro de Economía, Pablo Olivares aseguró: "La Provincia hace un gran esfuerzo para que los salarios acompañen la inflación”. Además, afirmó que se asegurará "el derecho de quienes quieren concurrir a trabajar”.

En este marco, Olivares, aseguró que “lo que está haciendo el Gobierno es garantizar dos cuestiones elementales que tienen raíz constitucional. Primero, el derecho a parar y al mismo tiempo el derecho de trabajar". Luego agregó: “Esta declaración jurada lo que hace es permitir discernir quién ejerce el derecho de su libertad a trabajar, de aquellos que ejercen su derecho constitucional a adherir a una medida de fuerza, a los fines administrativos para no abonar la prestación no efectuada; mientras que se le abona el día normalmente a quien declara haber ido a trabajar”.

A continuación, el ministro de Economía, brindó detalles de la propuesta realizada a los gremios, en reunión paritaria: “Si tomamos el mes de diciembre, con esta propuesta que hemos formulado, los salarios de abril serían un 62 % mayores a los salarios de diciembre y los salarios de mayo serían un 69 % mayores, mientras que la inflación oficial que hemos tenido registrada por el IPC hasta marzo, es del 52% y posiblemente la semana que viene el Indec ya esté difundiendo la inflación de abril. ¿Esto qué quiere decir? Que con los incrementos que hemos estado dando a lo largo de este tiempo, estamos acompañando el proceso inflacionario”.

Para finalizar, Olivares informó sobre la situación de los trabajadores de la administración central, a quienes también alcanzará el descuento por no trabajar el 8 de mayo. “En mayor medida, el establecimiento donde se presta trabajo, tiene sistemas de control de asistencia a través, principalmente, la mayoría de ellos, de captación digital, con lo cual es la forma de tomar registro de la asistencia en el día de trabajo. Sí se están informando mecanismos para aquellos lugares que no tienen este tipo de mecanismos de verificación de asistencia, pero como regla general ya la concurrencia se registra a través de mecanismos biométricos”.

