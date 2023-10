Bartolacci: "La UNR no cierra ni suspende actividades, se busca desinformar de mala fe"

El rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) , Franco Bartolacci , defendió la desobligación de la comunidad educativa dispuesta para este miércoles por la tarde para participar de una marcha en defensa de la educación pública y contra las políticas que piensa implementar el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei , en caso de acceder a la presidencia. " La universidad no cierra, ni suspende sus actividades. Es falso y busca desinformar de mala fe quien señala lo contrario ", indicó este miércoles.

En declaraciones a La Capital, Bartolacci explicó que "hay una actividad organizada por estudiantes, docentes y no docentes en defensa de la universidad pública. La Universidad no cierra, ni suspende sus actividades. Es falso y busca desinformar de mala fe quien señala lo contrario" .

"La desobligación -continuó el rector- es una fórmula institucional que contemplamos siempre, en este y en muchos otros casos. Cuando miembros de nuestra comunidad lo solicitan lo disponemos precisamente para contemplar el derecho que le asiste a cada quien de acuerdo a su voluntad de participar de una convocatoria. Con mucha más razón si se trata de una convocatoria para poner en valor a la universidad pública, algo que naturalmente interpela de manera especial a nuestra comunidad".

La máxima autoridad de la UNR destacó luego que el lo más importante del debate que se plantea es "discutir qué es lo que se pretende hacer con la educación y la universidad. Y si esto permite poner en el centro de la escena eso, bienvenido sea".

Bartolacci dijo luego ser "muy cuidadoso" de no involucrarse en los procesos electorales. "Entiendo que ocupo una responsabilidad que representa a una comunidad muy diversa", sostuvo.

"Pero este es un debate político sobre la educación que queremos. Y cuando se señala de manera tan clara y abierta qué es lo que se pretende hacer con la educación pública, la universidad y la ciencia, como rector de una institución universitaria no puedo mirar para el costado como si no pasara nada. Tengo la responsabilidad de compartir mi visión, más aún cuando creo que lo que se debe hacer es todo lo contrario", amplió el rector.

Al referirse a la propuesta educativa del plan de gobierno de La Libertad Avanza, Bartolacci comentó que "las propuestas que se plantean han sido un fracaso en los pocos países del mundo en los que se aplicaron, e implicarían un grave y doloroso retroceso para la sociedad argentina".

"Es mi responsabilidad advertirlo con la contundencia que el riesgo conlleva", continuó Bartolacci, y agregó: "No es con menos inversión en educación, no es privatizando la universidad, ni desjerarquizando la ciencia, el camino que debe recorrer la Argentina para solucionar sus problemas. Todos los problemas que tenemos se solucionan con más y mejor educación pública, con más inversión en desarrollo científico.

"Y digo esto no desde una defensa corporativa ni conformista respecto de lo que hacemos. Creo fervientemente que en un mundo que cambia vertiginosamente y una Argentina que ya no es la misma, para que la Universidad siga cumpliendo con excelencia su misión debe provocar a su interior profundas transformaciones. Las estamos haciendo, pero en un sentido distinto, que a la vez que reforma, resguarda lo bueno construido: un sistema universitario que es único en el mundo por su fisonomía y por lo que nos reconocen en todo el planeta, una manera de concebir la educación superior que garantiza el acceso como derecho, algo que permite a mucha gente formarse en la Universidad que de otra manera no hubiera podido hacerlo y lo que nos distingue de cualquier otra parte.