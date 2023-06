Barrio Ludueña: buscan a dos vecinos que fueron vistos por última vez el jueves

Hugo Orlando "Juanchi" Montenegro, de 39 años, y Facundo Marcos Lobo, de 23 años , son amigos y vecinos de la zona de Solís y las vías, barrio Ludueña. Ambos son albañiles, el mayor es oficial y el menor ayudante, y trabajan juntos. El jueves por la mañana sus familiares se preocuparon cuando los patrones fueron a buscarlos para trabajar y no estaban en sus casas. Desde entonces los buscaron por varios lugares de la ciudad, siguiendo distintos rumores, pero no tuvieron novedades.

El jueves por la mañana, cuando "Juanchi" no estaba en su casa al momento en que su patrón lo fue a buscar, sus allegados encendieron una primera alarma. "Nunca falta. Es un laburante impecable", contaron a La Capital . Con el paso del tiempo supieron que Facundo, su amigo y vecino, tampoco había ido a trabajar y que no estaba en su casa. Sabían que por la noche del jueves habían estado juntos.

A partir del comentario de vecinos y personas que los conocen, los allegados a ambos lograron armar un posible recorrido. Algunos los vieron tomando un vino a metros de su casa, en Solís y las vías. Por otro lado, las empleadas de un kiosco de la zona de Tucumán y Magallanes confiaron que Montenegro compró algo allí cerca de las 2, junto a otros jóvenes pero que a Lobo no lo vieron. Media hora después, aproximadamente, un hombre los vio a los dos cerca de las 2.20 cuando ingresaba a trabajar en Córdoba y Solís. Iban caminando en dirección al sur.

María Teresa, madre de Facundo Lobo, contó a La Capital que desde el jueves están buscando a los dos muchachos por distintas partes de la ciudad. "Comisarías, parques, bosques, destacamentos de Gendarmería, hospitales, cerca del río, la morgue", enumeró la mujer. El viernes, aseguró, realizaron la denuncia en la comisaría 12ª del barrio Ludueña.

En Fiscalía confirmaron que este lunes se activó el protocolo de búsqueda. Consiste en dar aviso a todas las entidades policiales y de diferentes fuerzas de seguridad, y también a instituciones de salud pública. Los familiares de Montenegro y Lobo pusieron a disposición los números 3413353638 o 3412251906 para recibir información. "Nos dijeron que hay que esperar a tener alguna noticia, que cuando tengan alguna pista nos van a avisar. Que sigamos difundiendo", contó María Teresa.

"Él no tenía ningún problema, de ser así nos hubiéramos enterado", aseguró la mujer acerca de su hijo. "No sé qué más pensar, a esta altura no descarto nada", agregó en relación a un rumor que les llegó sobre la posibilidad de que hayan ido a comprar estupefacientes en inmediaciones del predio Parque Oeste, en Rouillón al 1900. Después, por información de parte de conocidos, supieron que esa madrugada en la zona hubo revuelo por un operativo policial con varios detenidos.

"La única esperanza que tenemos es que estén detenidos", contó a este diario un tío de Facundo. Como el muchacho no llevaba su DNI, creen en la posibilidad de que estén detenidos y sus familiares no se hayan enterado. "En la Fiscalía nos atendieron hoy porque el fin de semana no había nadie de turno. Dijeron que no había ninguna denuncia asentada, pero las madres fueron a la comisaría 12ª a hacer la denuncia, donde ahora dicen que no hay nada asentado", agregó el familiar.

