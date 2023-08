Avistaron objetos voladores en el Alto Rosario y en el Parque Independencia

Alto Rosario. Un vecino observó objetos voladores no identificados el viernes 17 de julio, alrededor de las 20.

Dos ovnis fueron avistados el fin de semana de la semana pasada por habitantes de nuestra ciudad, según reportaron ambos testigos a investigadores del Proyecto Colora, un grupo que estudia el fenómeno de los objetos voladores no identificados, que concluyeron que efectivamente se trataría de naves extraterrestres, informó ayer su presidenta, la ufóloga rosarina María del Carmen Dioniggi o Nanni Luminarias, a La Capital.

“Aproximadamente a las 20 me encontraba a una cuadra del Alto Rosario Shopping y, cuando decidí ir a mi casa, al cruzar la calle y ver que el semáforo estaba en rojo, me dispongo y observo algo raro en el cielo, se veía algo muy grande y con brillo, estaba estático, no se movía”, comenzó su relato el testigo.