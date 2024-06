Avenida Newbery: en 10 días arranca la segunda etapa de la doble traza

El ministro de Obras Públicas destacó que se abordarán "los grandes temas sin resolver, como el Hospital Regional Sur. A su vez, en 10 días se reinicia una obra de gran esfuerzo presupuestario que hace la provincia para avanzar con la segunda etapa de Jorge Newbery, hasta el aeropuerto. Una obra importante que había señalado el intendente Javkin y que había empezado el (ex gobernador) ingeniero Miguel Lifschitz, y que no podemos dejar de concluir. Además está próximo a inaugurarse entre agosto y septiembre el memorial de Salta 2141".

Memorial

El nuevo edificio construido en el terreno de la trágica explosión tuvo la licitación adjudicada en marzo del año pasado con una inversión inicial superior a los 712 millones de pesos y contemplaba un espejo de agua en la planta baja, con una escultura con 22 estrellas de acero inoxidable, bancos de hormigón armado que se transforman en cantero bajo el lucernario y el nombre de las víctimas del siniestro amuradas al tabique de hormigón. En una etapa posterior, la construcción de dos bloques de 4 y 6 pisos y un subsuelo, y un plazo de obra de 210 días calendario.

Respecto de Newbery, que de ahora en más se ejecutará es la transformación de la calle existente en una avenida de dos calzadas, separada con un cantero central forestado, que contará con una ciclovía. Entre las tareas, se desarrollará un nuevo puente sobre el arroyo Ludueña (una obra de ingeniería costosa y trabajosa), obras de desagüe, incorporación de iluminación led en todo el trayecto, nueva semaforización, parquización, accesos vehiculares y la señalización horizontal y vertical.

Millonaria

El listado de las 35 obras incluidas en el Acuerdo Rosario rondará los 200 millones de dólares, muchas de ellas van a iniciarse y podrán continuar hacia adelante, pero la gran mayoría "la idea es concretarlas en estos 4 años de gestión", subrayó Enrico.

En cuanto al emplazamiento del Puerto de la Música (obra del arquitecto brasilero Oscar Niemeyer y que había impulsado el ex gobernador Hermes Binner) no hay aún definiciones concretas. Originalmente, se pensó en el predio portuario de Pellegrini y Belgrano, pero hay voces que buscan trasladarlo al parque de la Cabecera, entre Granadero Baigorria y Rosario. "Es un tema que no está definido, esto es sinceramente lo que ocurre", subrayó el ministro para agregar: "Se necesita mucho acuerdo y entendimiento además del costo y el tiempo que lleva hacerla".

Obras hídricas

La provincia, a través de Aguas Santafesinas, invierte más de 262 millones de pesos en obras para introducir mejoras en la Planta Potabilizadora Rosario ubicada en barrio Arroyito, más precisamente para la renovación y modernización de un sector de los filtros. Los trabajos, que ya comenzaron a ejecutarse, consisten en la rehabilitación de una caja de las baterías de filtros denominadas “E y F”, que consta de 10 unidades.

Priorizadas

Además de este programa conjunto, Nación priorizó en Santa Fe nueve proyectos para aportarles financiamiento, entre los que se incluye la losa de hormigón en la cascada del arroyo Saladillo más las obras de defensa y contención para impedir que siga en retroceso y así evitar su avance hacia el puente sobre Circunvalación. También el gobierno nacional priorizó concretar la segunda planta potabilizadora del Acueducto del Gran Rosario, que tiene casi lista su obra de estructura y le falta la puesta en marcha de filtros, usinas e insumos para hacerla operativa. Y, en otro orden, se aguardan novedades para la rehabilitación del Monumento Nacional a la Bandera al que le falta un 65 por ciento de concreción y acumuló una deuda con la contratista Dyscon de entre 300 a 400 millones de pesos. Lo novedoso es que ayer se giraron desde Nación 30 millones de pesos para achicar los márgenes en los proceso de certificación de obras que requieren actualización y hay expectativa en lo que se pueda anunciar el próximo Día de la Bandera, durante el acto oficial, justamente frente al Monumento.