Conductor ejemplar: proponen destacar a quienes no registren infracciones

Una ONG presentó la iniciativa para otorgar beneficios en la renovación de la licencia de conducir o seguro a quienes no infrinjan las normas de tránsito

Buscan premiar a conductores que no cometan infacciones

Con la motivación de brindar una nueva mirada a la seguridad vial y el respeto por las normas de tránsito, un proyecto que ingresó al Concejo Municipal a mediados de mayo propone destacar a conductores que no cometan infracciones . Entre los beneficios propuestos se encuentran descuentos en seguro , la renovación de la licencia de conducir o accesibilidad a cursos.

Gómez, que además es perito de siniestros viales, agregó: “Todos queremos que nos reconozcan si no cometimos faltas . Lo que pedimos no es algo de otro mundo y se puede realizar con voluntad política”.

Beneficios para el conductor

La iniciativa propone como cuatro incentivos aplicables a conductores de auto, moto o vehículos comerciales de Rosario: seis meses de bonificación en el seguro automotor (en convenio con aseguradoras locales), descuento del 50% en la renovación de la licencia de conducir, certificados como “conductor ejemplar” y acceso a capacitaciones, sorteos y kits de seguridad vial. Gómez aseguró que son sugerencias y, además, pueden ser combinables entre sí.

Por otro lado, explicó que el presupuesto para solventar esto saldrá del pago de las multas que cobra la Municipalidad. El referente de Máxima Seguridad lamentó que los conductores estén acostumbrados a políticas de castigo económico.

Gómez llevó junto a la comisión directiva el proyecto como particular e instó a que cualquier concejal "tome el bastión y lo podamos realizar, porque la idea es darle algo al ciudadano”.

Implementación

Gómez y la ONG proponen la creación de un sistema de monitoreo coordinado con la Dirección de Tránsito del Municipio y el Sistema Nacional de Licencias (Sinalic) para cruzar datos de infracciones a nivel local, provincial y nacional.

Cada año, el Sinalic verificará el cumplimiento de los requisitos entre enero y diciembre y a partir del próximo periodo, en marzo, se harán efectivo los incentivos positivos.

Además, proponen llevar estadísticas del programa con indicadores de impacto: disminución de la tasa de infracciones, incremento en beneficiarios o mejora en la percepción ciudadana sobre el tránsito, entre otros.

Proyecto innovador en seguridad vial

Máxima Seguridad trabaja desde 2017 realizando capacitaciones, cursos y seminarios en las oficinas de la Dirección de Tránsito de Rosario, a la par de los operativos de seguridad vial de la provincia.

También trabaja a nivel nacional con las campañas de prevención y hasta llegaron a apoyar proyectos en otras jurisdicciones como Catamarca y Tucumán, entre otras provincias. Sin embargo, nunca se encontraron con un proyecto como el que impulsan en Rosario.

Gómez reiteró la mirada punitoria para impulsar la prevención de accidentes o siniestros viales y remarcó que la idea de la ONG es impulsar este proyecto también la Legislatura de Santa Fe. “Lo primero es explicarle a la gente por qué se lo sanciona. No significa que le digas a un motociclista que es sancionado porque no usa casco, sino sensibilizarlo sobre las consecuencias de no usarlo”, analizó Gómez, y planteó la importancia de subir las cifras de seguridad vial porque “atraviesa todo: a la salud, a la seguridad y al medio ambiente”.

El proyecto apuesta por no perder de vista a aquellos ciudadanos que conducen con responsabilidad, cambia el punto de vista de la prevención para pasar al “estímulo positivo, porque cada vez que un conductor respeta un semáforo, se detiene para dejar pasar a un peatón o decide no usar el celular al volante, está ejerciendo un acto silencioso pero fundamental de cuidado colectivo”, dice el proyecto en su introducción.