Aprovecharon el paro municipal para correr picadas en La Florida

Otra vez, una medida de fuerza de los empleados municipales fue aprovechada por conductores de motos para realizar picadas en la zona de La Florida. Otra vez, el horario nocturno fue utilizado como bandera de vía libre para provocar desorden y correr carreras en sectores que parecen «liberados» cuando están de paro los inspectores. Esta escena provocó malestar entre los vecinos que nuevamente tuvieron que sufrir ruidos hasta altas horas de la madrugada, y fue captada por una gran cantidad de taxistas que observaron la acción sin comprender nada.

"Hubo motos picando en La Florida. Queda claro que los que pican están muy atentos a los paros de los trabajadores municipales. Pero esto tiene que ser puesto en el radar, ya que pasó en el paro anterior y pasó de nuevo ahora", señaló el concejal Carlos Cardozo.

El edil de Cambiemos se mostró sorprendido por la falta de prevención. "Si vos sabés que algo se va a desmadrar, hay que tener en cuenta que al no estar la fuerza de control municipal, habría que pedirle colaboración a la policía en los lugares clave que suelen utilizarse para estas picadas", remarcó.

"En esas situaciones hay que reforzar el patrullaje en esas zonas", advirtió el referente del PRO en Rosario. Y precisó que había que implementar dispositivos de control en "la zona de La Florida, por bulevar Avellaneda, en la intersección de Oroño y Lamadrid, el sector del Bajo, y alrededor del puente Rosario-Victoria".

Según los relatos de los taxistas que estaban por zona norte en la noche anterior, "lo que pasó fue pesado", resaltó Cardozo. Y comentó que tuvo "muchas denuncias de taxistas que estaban trabajando y comparten la noche con ellos, y vieron cómo andaban esas motos. Me llegaron muchas filmaciones que testimonian esta situación de descontrol".

"Parece que porque hay paro municipal, pueden hacer lo que quieran. Estos conductores de motos dicen «Vamos a correr picadas porque no nos para nadie». Esto es algo muy previsible, que debería ser tenido en cuenta".

En ese sentido, el edil destacó que los empleados municipales tiene el derecho constitucional a la huelga. "Es algo que está amparado legalmente, pero ante este tipo de situaciones, que son totalmente previsibles y anticipadas, porque el plan de lucha de los municipales se sabía al menos una semana antes, debería haber refuerzos con la policía y trabajar más fuerte para evitar eso que pasó", sostuvo.

Esta es una problemática que se repite. No sólo en zona norte de la ciudad, sino también en otros puntos. Ante esta reiteración de episodios de estas características, los vecinos de La Florida volvieron a exhibir reclamos.

Polémica por el picódromo

Esta sucesión de inconvenientes con las picadas ilegales de motos, llevó al concejal Cardozo a reclamar por la aplicación de una normativa para implementar un picódromo en la ciudad. "No entendemos las razones por las cuales la Municipalidad de Rosario no reglamenta la ordenanza de los picódromos. Es un proyecto de Roy López Molina y una discusión de hace seis años en la ciudad. No entendemos por qué pasa esto", confió el edil.

Y explicó: "Hay empresarios del sector privado interesados en hacer un picódromo, pero piden precisiones y que se reglamente la ordenanza. Proponen un convenio para les que cedan tierras, y ellos se harían cargo de todo lo demás. La inversión es de ellos".

"A nosotros nos pareció siempre una salida muy conveniente. Y con la instalación de picódromos les quitaríamos excusas a los que dicen «Picamos porque no hay picódromo». Seguramente, las picadas ilegales pueden seguir porque locos hay en todos lados. Pero no entendemos el capricho de la Municipalidad de Rosario de no reglamentar la ordenanza ya aprobada".

Sobre esa iniciativa en particular, apuntó que "el picódromo no se haría con plata ni fondos del Estado. Hay que convocar a grupos privados para usar algún terreno".

Y contó que "ahora se está hablando del viejo relleno sanitario de Puente Gallego, que todavía está en una etapa de dejar que el suelo seque y limpie, porque el fondo es todo basura".