Aparecieron en buen estado de salud los dos vecinos de barrio Ludueña

Hugo Orlando Juanchi Montenegro, de 39 años, y Facundo Marcos Lobo, de 23 años, son amigos y vecinos de la zona de Solís y las vías, barrio Ludueña. Ambos son albañiles, el mayor es oficial y el menor ayudante, y trabajan juntos. El jueves por la mañana sus familiares se preocuparon cuando los patrones fueron a buscarlos para trabajar y no estaban en sus casas.

"Me dijo mi primo que se recorrió todo y lo encontró", contó la hermana de Hugo, en medio del griterío de festejo y alivio de familiares y amigos, que fue quien recibió el llamado telefónico.

Daniel, el primo que los encontró en Reconquista, aseguró telefónicamente: "Están acá, están bien los dos, yo estuve hablando con ellos".

"Dicen que se vinieron porque allá no tenían trabajo, yo les dije que traten de comunicarse con la familia", añadió.

El pasado jueves por la mañana sus allegados encendieron la primera alarma. "Nunca falta. Es un laburante impecable", habían contado a La Capital durante la búsqueda. Más tarde supieron que Facundo, su amigo y vecino con el que había estado la noche anterior, tampoco había ido a trabajar y que no estaba en su casa.

María Teresa, madre de Facundo Lobo, contó a este medio que desde el jueves estuvieron buscando a ambos por distintas partes de la ciudad. "Comisarías, parques, bosques, destacamentos de Gendarmería, hospitales, cerca del río, la morgue", enumeró la mujer. El viernes, aseguró, realizaron la denuncia en la comisaría 12ª del barrio Ludueña. Desde Fiscalía confirmaron que este lunes se había activado el protocolo de búsqueda.

"Él no tenía ningún problema, de ser así nos hubiéramos enterado", había asegurado la mujer acerca de su hijo, y añadió: "No sé qué más pensar, a esta altura no descarto nada".

Finalmente, en la noche de este lunes recibieron la noticia de que ambos estaban en Reconquista, en buen estado de salud.

"Que estén bien los dos es una alegría", remarcó la hermana de Hugo Montenegro.