Antonio Laje criticó al Aeropuerto de Rosario: "Te cobran por un servicio que no te dan"

Laje subió en su cuenta oficial de la red social Instagram un video donde se lo escucha criticar el servicio del aeroparque “Islas Malvinas”. En su video, el periodista mostró que la pista de corretaje de los aviones estaba completamente vacía, lo cual despertó su ofuscación: "Es un aeropuerto donde no hay ni un carrito para llevar equipaje, obviamente no hay un solo micro que venga a buscar a los pasajeros. Los aeropuertos te cobran por hacer eso, no es que te hacen un favor”, criticó el piloto y apuntó: “Te cobran por un servicio que no te dan".