Cierra el bar Berlín y con él se va la historia subterránea de la música y la noche rosarina

"Cerramos. Fueron 30 años de historia: de la cerveza y el whisky solitario al daiquiri y tragos de autor, del rock argentino al trap, de decenas de pibes diciendo 'mis padres se conocieron acá', de la seducción en la barra a la histeria por pantalla táctil". El anuncio y síntesis de usos y costumbres de tres décadas corre por cuenta de Luis María "Lulo" Corradín, dueño del ahora ex bar Berlín y su antecesor Zeppelin, en la mítica cortada empedrada rosarina llamada Pasaje Fabricio Simeoni (ex Zabala), entre Sarmiento y Mitre. ¿Qué se viene en su lugar? No se sabe a ciencia cierta, pero todo indica que no será un nuevo bar sino un emprendimiento inmobiliario.