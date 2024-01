Ante las amenazas, el gobierno provincial dice que no cederá en la presión sobre las cárceles

El gobierno provincial señala que frente a la sucesión de amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro no tiene más alternativa que incrementar la presión sobre las cárceles. Aduce que las acciones de inteligencia, la actividad de las fiscalías y el análisis de los hechos indican que la reiteración de intimidaciones no tiene otro motivo que no provenga de la restitución del régimen especial para presos de alto perfil en las prisiones. La idea que mueve al área de Seguridad es que con estas réplicas en la calle, que incluyen delitos de sangre y mensajes hostiles, los grupos criminales están poniendo a prueba la reacción estatal.