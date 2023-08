Amsafé Rosario se movilizará el jueves en reclamo de reapertura de paritarias

Casiello consideró que "con cualquier cálculo que se haga, todos los meses vamos a perder con la inflación" y dijo: "Necesitamos un aumento que recupere en serio lo que perdimos y, después, no hay manera de seguir si esto no se aplica todos los meses". En tanto, planteó que se debe implementar, todos los meses, un aumento de la mano "del último dato de inflación que haya, porque los precios aumentan todos los días, pero el salario no" .

"No vamos a negar las dificultades de la economía, que también son las dificultades del Estado. Pero el Estado tiene un mecanismo bastante automático para que sus ingresos aumenten bastante de la mano de la inflación. No estamos discutiendo con un Estado quebrado que no tiene ingresos", aseguró Casiello, para anticipar que "si el gobierno no reabre las discusiones paritarias, seguramente vamos a tener que ir a una asamblea provincial para determinar los pasos a seguir".