Amsafé hizo una presentación en el Ministerio de Trabajo para rechazar el presentismo dispuesto por la provincia

Con el argumento de que el programa de Asistencia Perfecta , con el que el gobierno busca premiar a los docentes que no falten, modifica tanto el salario de los educadores como sus condiciones de trabajo; el gremio que agrupa a los maestros de escuelas públicas (Amsafé) pidió que el Ministerio de Trabajo de la provincia intervenga e inste al gobierno a dar marcha atrás con la medida anunciada hace diez días.

Junto a delegados de las distintas departamentales del sindicato, la comisión directiva provincial de Amsafé hizo este lunes dos presentaciones en la sede santafesina del Ministerio de Trabajo de la provincia. La primera exigiendo que no se implemente el programa Asistencia Perfecta, además reclamaron que el aumento salarial acordado en paritarias se haga efectivo a los jubilados.

Seguidamente, Alonso detalló que “rechazamos esta decisión unilateral del gobierno que es una extorsión para los trabajadores. En un salario que no llega a cubrir la canasta básica, que no llega siquiera a alcanzar la línea de la pobreza, en lugar de otorgar un aumento para activos y jubilados, lo que propone el gobierno es extorsionarnos para que vayamos a trabajar enfermos”

La provincia presentó el programa Asistencia Perfecta el pasado 15 de abril. Si bien no se dio a conocer la norma que lo reglamenta, según explicaron los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares, se trata de un incentivo mensual y otro trimestral para premiar la asistencia docente, que implicará que un maestro que se inicia y con un solo cargo, va a percibir $ 57 mil más por mes. Si además tiene asistencia perfecta en el trimestre, se le agregan otros 86 mil pesos.

Según advirtieron los funcionarios, la propuesta busca revertir los índices de ausentismo que se registran en las escuelas. “El año pasado, los santafesinos, a través de los recursos que el Estado destina a educación, pagó 100 mil millones de pesos en reemplazos. La proyección para este año son 250 mil millones. Es mucho dinero, entonces empezamos a trabajar en acciones que reviertan esa situación”, expuso Goity. La medida se hizo pública a días de que los gremios docentes aceptaran la oferta salarial de la última paritaria del sector.

En la paritaria

La estrategia del gremio es pedir al ministerio de Trabajo de la provincia que abra el diálogo sobre las condiciones de trabajo docente en el ámbito paritario. "Para eso (Educación) tiene que dar marcha atrás con esta definición y por supuesto, lo volvemos a reiterar el camino no es el premio ni la extorsión. El camino es un aumento para activos y jubilados. El gobierno dice no tener plata. Cómo no va a tener plata si nos hizo una propuesta insuficiente, y tres días después salió con este premio. O sea, plata había”, explicó el dirigente

Respecto a los avances del gobierno sobre el salario y las condiciones de trabajo docente, Alonso señaló que “están pasando cosas gravísimas que nada tiene que ver con la calidad educativa. Tenemos rebaja salarial como en los 90. Nos ponen el presentismo como en los 90. Y ahora en la legislatura quieren modificar el sistema jubilatorio, como en los 90. No lo vamos a permitir. Acá estamos los docentes de Amsafé que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para evitar el ajuste en la educación y en nuestro salarios y jubilaciones.”

Además de reclamar por la implementación del presentismo, el gremio denunció el incumplimiento de la última paritaria. Alonso recordó que se firmó un acta en la que estaba establecido que los activos y los pasivos recibirían el aumento salarial por planilla complementaria. Sin embargo, esta semana se hizo efectivo el pago a todas las compañeras y compañeros activos, "pero el gobierno todavía no comunicó cuándo se va a pagar al sector pasivo. Por lo tanto, hoy estamos acá para exigir que se cumpla la paritaria y se el cronograma de pago para las jubilaciones que debe ser por planilla complementaria y dentro del mes de abril”, explicó.