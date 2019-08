Almaceneros no eliminan el IVA

Los comerciantes criticaron la resolución del gobierno nacional que los obliga a absorber el IVA de los productos seleccionados de la canasta básica.

Según manifestaron, la resolución "está mal hecha", porque ellos deben pagar el impuesto y no trasladarlo al consumidor. "Muchos no pueden, se van a fundir" declaró titular de la del Centro Unión Almaceneros de Rosario, Juan Milito. "Deberían haber indicado que el producto debe salir de la industria sin IVA, así no lo tiene que absorber nadie de la cadena de comercialización", expresó.

Por este motivo, los almaceneros y algunos supermercados no han trasladado la baja del IVA a algunos de los productos señalados por el gobierno.

Sólo lo hicieron en aquellos que el mayorista también se los vendió sin el IVA.

A su vez, Milito destacó que la devaluación impactó en los precios y que ,al no haber control, ya se nota un incremento del 18 por ciento.

"La gente va a encontrar productos que aunque no tengan IVA, igual van a estar más caros, pero es por la devaluación que se produjo tras las elecciones del 11 de agosto pasado", aclaró.