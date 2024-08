Alimentación: cómo comer sano en tiempos de "información chatarra"

Sin embargo, no desconoce el ambiente en el que se mueve. Las redes sociales demuestran día a día que todos los aspectos positivos, tienen su contracara peligrosa o agresiva. “La verdad que a mí no me importan mucho los haters, me importa que la gente pueda aprender sentada en su casa”, sostiene, mientras marca la diferencia clave a la hora de analizar que vemos en redes: “Hoy en día parece que muchos saben de nutrición porqué es sencillo armar un reel mostrárselo a la gente. Hay una línea muy delgada entre el conocimiento de alguien que estudió cinco, seis, siete años para tener una licenciatura en nutrición o formador en el tema, y otra persona que, para mí, es charlatanería nutricional. Que es muy distinto”, concluye.