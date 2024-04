Alejandra Rodenas: "El sistema universitario, científico y tecnológico argentino está en peligro"

La legisladora agregó: “El desfinanciamiento, el no contar con un presupuesto –porque están trabajando con partidas de octubre del 2022– hace que la situación sea realmente trágica, al no tener los recursos para hacer frente a los gastos corrientes ni los de funcionamiento de las instituciones y ver, obviamente, que el futuro se convierte en algo exiguo”.

Para Rodenas, “la universidad y el sistema científico tecnológico de nuestro país ha sido pionero, ha sido un ejemplo para el mundo, y hoy está atravesando tal vez una de las bisagras más dolorosas de su historia”.

Modelo de recorte

La diputada subrayó que “como en aquella noche de los bastones largos o la noche larga de la dictadura, o en los años ‘90 con el desfinanciamiento, o el desfinanciamiento que se intentó hacer desde el gobierno de (Mauricio) Macri, hoy vivimos un nuevo modelo de recorte que es un plan de operaciones. Realmente un plan de operaciones para desguazar esa formidable experiencia pública en la Argentina” .

Asimismo, advirtió que “desde la Cámara de Diputados de la provincia vamos a acompañar todos los reclamos y vamos a hacer todo lo posible para que estas inquietudes que hoy trajeron con tanta claridad, con tanto compromiso, las autoridades universitarias y científicas, generen una toma de conciencia en la sociedad y podamos ser vectores de esas inquietudes”.

Otras voces de la reunión

Enrique Mammarella, rector de UNL: “Nosotros estamos en el día a día, ni siquiera mes a mes. No tenemos el presupuesto prorrogado todavía. Necesitamos los créditos presupuestarios; los estamos pidiendo y también la ampliación de los créditos para poder asegurar que podamos pagar las facturas de aquí hasta fin de año. Los salarios corren por otro carril, porque corren por las paritarias; si bien las paritarias no están funcionando como tal está habiendo reuniones y se está trabajando fuertemente para ver cómo se acomodan. Hay un atraso en los salarios docentes y no docentes que están discutiendo los gremios y esperamos que prontamente se ponga en funcionamiento".

Carlos Piña, Conicet Santa Fe: “Con el personal administrativo lo que vamos a encontrar de entrada es demora en los tiempos; en los sistemas, el pago en el Conicet era muy eficiente, teníamos las cuestiones muy al día y hoy se van a ver relegadas por falta de personal en el trabajar día a día. Yo no voy a decir que va a haber una paralización total, todavía no llegamos a ese punto, pero sí va a estar complicado el funcionamiento normal. El presupuesto anual que tenemos acordado en Conicet Santa Fe no nos permite pagar las facturas de la luz de acá a fin de año”.

Sandra Fernández, Conicet Rosario: “La realidad nuestra es la que compartimos con el resto del sistema científico, tecnológico y educativo. Es muy apremiante la situación presupuestaria, con la ejecución de un presupuesto que quedó totalmente detenido; el presupuesto 2023 sin ajuste implica que no vamos a poder desarrollar las actividades inherentes a la investigación científica y todo lo que significa la transferencia en servicios que desde nuestras áreas se llevan adelante. Tenemos deterioro de personal, a algunos no les han renovado los contratos al 31 de marzo, sumado a cuestiones que implican a recursos humanos. Y para mí un tema muy agudo con esta escasez de presupuesto es que no se puedan llevar adelante líneas de investigación. Lo que está peligrando es la investigación básica; pero no solamente la básica, también la investigación aplicada. Nuestras áreas hacen un montón de servicios dentro del mundo productivo en territorio”.