Ahora la provincia afirma que evalúa retomar la ampliación del Museo Castagnino

El ministro de Cultura no descarta antes del final de su gestión "dejar licitado" el inicio del proyecto en el museo del parque Independencia. La administración del gobernador Omar Perotti había dado de baja las obras en febrero de 2021

"Es un proyecto maravilloso y no es un proyecto que no se va hacer". Por primera vez en mucho tiempo, el ministro de Cultura santafesino Jorge Llonch se refirió no solo a la coyuntura del Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino en materia edilicia, sino además a las obras de ampliación que estaban adjudicadas y para iniciarse, pero que en febrero de 2021 fueron suspendidas por la provincia. El funcionario afirmó que en estos días pidió a la Intendencia "un plan ejecutivo con las obras urgentes" que son necesarias para el edificio de Pellegrini 2022 y dijo estar en contacto con el ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, para estar "encina de este tema". El funcionario prometió "ver la posibilidad de retomar el proyecto de ampliación y al menos dejarlo ya licitado este año, como se hizo con (el centro cultural de) Salta 2141 que también era una obra pendiente para la ciudad".