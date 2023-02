Afirman que había barras de Talleres en una protesta con piquetes en el centro rosarino

Por otra parte, desde la Justicia Federal aclararon que, a pesar de las presiones sobre los miembros de la Cámara, se van a ceñir a los principios federales que dictan las normas y no van a ceder ante ninguna medida de presión que no se ajuste a los cauces reglamentarios estipulados por la ley argentina. Lo cierto es que, detrás de todo esto, hay en juego fuertes intereses financieros generados mediante el no pago de impuestos.