Inseguros. Desde Amra aseguran que ya no hay suficiente cantidad de policías en los hospitales.

Profesionales y demás integrantes de los equipos de salud del sector público y privado fueron convocados para hoy, a las 9, en la puerta del Hospital Roque Sáenz Peña para repudiar la agresión que sufrieron la semana pasada dos médicas que fueron atacadas con golpes e insultos por una pareja en ese efector. Posteriormente, cuando fueron a hacer la denuncia a la comisaría 15, las demoraron e incomunicaron por más de cinco horas, sin que mediara una explicación lógica para esa acción.

La concentración prevista para esta mañana —que no implica abandono de los puestos de trabajo, por lo que concurrirán los profesionales y los equipos de salud que puedan hacerlo— pretende hacer visible, una vez más, la “grave situación” que se vive en hospitales, sanatorios y centros de atención de todo el territorio provincial por el aumento de hechos de violencia en guardias y consultorios, según denunció el Sindicato de Médicos de la República Argentina (Amra) seccional Santa Fe, el organismo que hizo la convocatoria.

Además, en todos los lugares de atención a pacientes de la provincia, se harán asambleas, de 9 a 10, para exponer las problemáticas propias de cada lugar respecto de este tema.

“Nos reuniremos todos los profesionales de los efectores de salud de la provincia: municipales, comunales, de la universidad y Pami. Amra hace este llamado por pedido de los afiliados, que están sumamente preocupados por el nivel de violencia y la falta de protección policial. Hay un alto nivel de indignación y miedo. La presión con la que se trabaja es espeluznante”, remarcó Sandra Maiorana, secretaria general del sindicato.

La dirigente destacó que no se trata de una medida en contra de nadie sino a favor de la seguridad de los médicos, “algo que no se negocia”, y agregó: “No estamos en contra de la policía ni de la población general. Sabemos que todos estamos pasando por un momento complicado, con problemas laborales y emocionales dada la situación socioeconómica, pero no podemos dejar que los trabajadores de la salud sigan expuestos”.

Amra ya pidió una reunión urgente con el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Por otra parte, el viernes pasado, luego del violento episodio que se produjo en el Roque Sáenz Peña, presentaron en mesa de entrada de Asuntos Internos (de la policía) un pedido de investigación para que se aclare lo sucedido a las dos médicas que luego de ser atacadas por una paciente y su pareja fueron detenidas al realizar la denuncia en la comisaría que les correspondía por jurisdicción.

“Estamos frente a hechos que nos resultan inadmisibles. No sólo enfrentamos la violencia sino que además contamos con menos policías que antes. Los niveles de seguridad con los que habíamos logrado trabajar, bajaron. Y aunque uno comprende que la policía tiene los mismos problemas que podemos tener nosotros, la seguridad del personal de Salud no es negociable. En eso somos y seremos más que estrictos”, dijo ayer Maiorana en diálogo con La Capital.

Otro punto al que se refirió es que frente a un hecho de violencia, el cierre de la guardia o del efector seguirá produciéndose —como hasta ahora— hasta que se resuelva. “Vamos a reforzar, incluso, los protocolos vigentes”, agregó.

La sindicalista señaló que lo que pasó en el Hospital Roque Sáenz Peña “fue muy grave por dos aspectos: por lo sufrido por estas dos médicas, atacadas por una paciente y su compañero, y porque, por un tema económico se bajó el número de policías que custodian el hospital. Habíamos conseguido que fueran tres por turno, pasaron a ser dos y en este caso había quedado uno solo. En el cambio de turno, durante una hora y media no hubo nadie, y allí se produjo el hecho. Y como si fuera poco, cuando van a denunciar lo ocurrido las detienen, las incomunican y ni siquiera repararon en que una de las médicas estaba embarazada. La explicación, que no nos cierra, es que las detienen porque antes había ido la paciente a denunciar que no había sido atendida”. Fue gracias a la intervención del abogado de Amra que las trabajadoras de la salud pudieron salir de la comisaría.

Maiorana recordó que no es el primer caso en el que se priva de la libertad a los médicos que denuncian: “Dos profesionales del Hospital Provincial sufrieron una situación muy parecida el año pasado”.

Reclamo extendido

Desde Amra aseguraron que al conocerse la convocatoria prevista para hoy, durante el fin de semana les llegaron pedidos de sus afiliados (de toda Santa Fe) que quieren sumarse al reclamo masivo “porque la situación no da para más”.

“Como no hubo tiempo para determinar un asueto propusimos que todos los que puedan vayan al Roque Sáenz Peña y los demás concurran en cada uno de sus lugares de trabajo, de 9 a 10, a una asamblea en la que puedan expresar sus preocupaciones y demandas sobre el tema inseguridad en el ámbito de trabajo”, detalló Maiorana.

La consigna que los moviliza es: “Basta de violencia contra el personal de salud y no ser tratados como criminales cuando vamos a denunciar”, destacó la dirigente.

“Estamos trabajando con miedo pero además tuvimos que hacer una red de abogados de toda la provincia para que si un médico es detenido pueda recibir asesoramiento y asistencia y se lo saque de la comisaría en el momento. Eso es algo que nunca creí que tuviéramos que contemplar”, reflexionó.

“Queremos que toda la población nos acompañe, porque este es un problema de todos. Los trabajadores de la salud somos seres humanos atravesados por las mismas situaciones que el resto de la población. Tenemos frente a nosotros a los pacientes y eso es una responsabilidad enorme, pero estamos agotados, no llegamos a fin de mes con la plata y atendemos a un 20% más de personas que se quedaron sin obra social o prepaga. Ponemos todo el profesionalismo y voluntad, pero no somos máquinas”, enfatizó.

Amra colocará en las ambulancias y en las paredes de los efectores de salud carteles con la leyenda: Basta de violencia en los hospitales.