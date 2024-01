Advierten que los casos de dengue tendrán una fuerte curva de ascenso

Alerta dengue. El último boletín epidemiológico divulgado ayer por el ministerio de salud santafesino contabilizó más de 760 casos desde noviembre a la fecha, y con una particularidad: el 50 por ciento se detectaron en la última semana . Una exponencial curva de ascenso que puso en alerta a las autoridades sanitarias. "Rosario tiene un vínculo muy estrecho con el noreste argentino, en particular con Chaco donde hay más de 9 mil casos diagnosticados y tendremos un impacto durante el verano porque es imposible de contener. La proyección es que se vayan incrementando por lo que pedimos que quienes presenten síntomas no esperen hasta sentirse muy mal, sino que acudan a un efector lo antes posible", advirtió la secretaria de Salud Andrea Uboldi.

Además, las ciudades de Rosario y Santa Fe vienen registrando desde diciembre, circulación viral de chikungunya. En el transcurso de la semana también se confirmaron 18 nuevos casos, por lo que desde diciembre a la fecha, el total es de 31 casos confirmados.

"Estamos percibiendo un crecimiento exponencial y por ello monitoreamos de cerca el avance del dengue. Es imposible cortar su evolución epidemiológica. El noreste argentino está muy comprometido de casos. Por ejemplo Chaco tiene 9 mil casos reportados que hay que multiplicarlos por diez para saber cuantos son. Al tener esta región tan contagiada es inevitable una curva exponencial. Rosario tiene un vínculo con Chacho muy estrecho y se ven casos importados de dengue y chikungunya. Muchas personas no se animan a perder el presentismo laboral y circulan hasta que se sienten muy mal y van a los hospitales. De modo, que vamos a tener un impacto grande este verano porque sencillamente no se puede contener. La proyección es que se vaya incrementando. Y hasta que no lleguen las Pascuas (abril) no estaremos tranquilos. Por ahora no tenemos complicaciones e internaciones", advirtió Uboldi.

En los próximos días, el ministerio realizará un comparativo con el año pasado donde la mayoría de los casos eran muy sintomáticos con mucho compromiso gastrointestinal, típico del dengue 2. Ahora estamos viendo del tipo 1 y 2 y haremos una comparación. "La curva seguirá para arriba. También en plenas vacaciones la gente se mueve, transita y se difunde en todo el país. Por eso también creció mucho en Buenos Aires. Vamos a analizar semana tras semana, y trabajar cada foco nuevo vinculado con los barrios rosarinos. Pero es muy importante que la gente consulte apenas se sienta con síntomas y no deambule o se quede en la casa. Si consulta a tiempo se evitarán internaciones", ahondó la secretaria de salud santafesina.

Dado que ambas son enfermedades (dengue y chikungunya) son transmitidas por el Aedes aegypti, una especie de mosquito que puede vivir dentro de los hogares y alrededores e incrementa su población en épocas de calor, se recuerda que para evitar la propagación de este insecto se debe realizar el descacharrado de las viviendas; evitar las picaduras del mosquito; y consultar al Centro de Salud más cercano ante la aparición de síntomas.

denguexx.jpg

Covid en alza

Durante todo 2023 se observó circulación de covid, influenza, parainfluenza y adenovirus, con algunas detecciones positivas para metapneumovirus. Y si bien el número de casos confirmados por semana epidemiológica durante 2023 es menor en comparación con años previos, se observó un ascenso de las detecciones de Covid a partir de diciembre.

En la última semana de enero se confirmaron 98 nuevos casos de covid. De esta manera, son 269 casos notificados en total durante enero de 2024, con el reporte de una persona fallecida que presentaba comorbilidades, como se informó la semana pasada. Y se estima que en el próximo boletín oficial se confirme un segundo caso fatal en la provincia.

En cuanto a la insistencia por parte de las autoridades sanitarias para que la población (particularmente la mayor de 50 años) acuda a aplicarse un refuerzo vacunatorio, el número de consultas y de dosis también se incrementó.

La vacunación es voluntaria e independiente de haber padecido la enfermedad. Actualmente la población objetivo a vacunar incluye a las personas a partir de los 6 meses de edad. En este sentido, se recomienda que toda persona de 6 meses o más cuente con al menos un esquema primario completo (dos dosis).

Los refuerzos apuntan fundamentalmenta hacia personas de 50 años o más, personas con inmunocompromiso (trastornos severos de las defensas).

Considerando la distribución de los casos de Covid por semana epidemiológica, para la segunda semana del año el aumento representó un 211% en relación a la última semana del 2023. Y comparado con la tercer semana del 2024, el incremento fue del 113% para el total de casos notificados. Si bien este incremento representa una variación porcentual menor en comparación con ascensos observados en años anteriores, para las últimas semanas analizadas, se verifica una pendiente en ascenso pronunciada.

En Santa Fe, las personas que quieran consultar si necesitan reforzar su esquema, pueden dirigirse al Centro de Salud más cercano o a hospitales con vacunatorio, con su carnet de vacunación o con el DNI. Es importante recordar que el Ministerio de Salud no contacta por WhatsApp, ni telefónicamente, a ninguna persona para pedir datos personales, ni para asignar turnos de vacunación.

Sin casos nuevos

En cuanto a la situación epidemiológica de Encefalitis Equina del Oeste en humanos, a nivel nacional son 39 los casos confirmados desde el 28 de noviembre pasado, de los cuales 10 corresponden a la provincia, donde no hubo casos confirmados en la última semana. Y se sigue de cerca a partir del caso confirmado en Salta de sarampión esta enfermedad cuyos casos no se han detectado aún en Santa Fe.