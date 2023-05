Administradoras de consorcio quieren llevar a juicio al titular de Defensa del Consumidor

>> Leer más: Expensas mal liquidadas ponen a los administradores de consorcio bajo la lupa

Siguiendo con su relato, Salinas recordó: "A las 48 horas llegó otra carta documento, que también respondimos y no decidimos hacer pública, pero la semana pasada llegó una al Concejo Municipal, que es la institución de la que depende nuestro organismo, pidiendo lo mismo e informando que me van a hacer una demanda civil y penal si básicamente sigo haciendo mi tarea. Es decir, me quieren enjuiciar por hacer mi trabajo".

antonio salinas.jpg Antonio Salinas, titular de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor.

Consultado sobre su posicionamiento respecto a estas intimidaciones por parte de administradoras de consorcios, el titular de Defensa del Consumidor fue claro: "No voy a aflojar, todo lo contrario. Ayer nos reunimos con los concejales y me pedían que no solo no lo dejemos sino que lo profundicemos porque es un problema de mucha gente. Se calcula que aproximadamente 60 o 65% de los rosarinos vive en algún régimen de propiedad horizontal".

>> Leer más: Oficina municipal de defensa del consumidor: explosión de quejas por los servicios financieros

Incluso destacó que en una estadística interna dio como resultado que entre los casos llegados a ese organismo desde mediados del año pasado y lo que va del 2023 ya se llevan resueltos el 81%. "Es decir tenemos una alta tasa de resolución y de una buena manera, que es con la mediación, la conciliación. Por eso pretendemos seguir y profundizar este trabajo".

En ese sentido pidió: "La Municipalidad nos acompañe y nos ayude. Tenemos un problema: recibimos un expediente, se intima a la administradora, nos responden favorablemente y se resuelve el caso. Cuando eso no prospera nos falta esa tercera instancia que básicamente sería el municipio sancionando, multando e intimando a la administradora. Eso no está operativo y es lo que la Cámara pretende que no suceda y que no nosotros pretendemos que sí suceda".