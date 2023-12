Acompañar a los adultos mayores, una tarea compleja pero necesaria

Todas las relaciones son un mundo, es cierto. Hay padres, madres, hijos, hijas y nietos atravesados por muchísimas situaciones e historias diferentes. Los vínculos no son únicos ni iguales ni siempre felices, y la complejidad de la vida hace que en no pocas oportunidades en las familias haya problemas históricos que llevan a que los más grandes no cuenten con el apoyo y compañía que necesitan.