Abrazo solidario a la Caja de Jubilaciones del municipio por el "riesgo de quiebra"

"Los errores y las decisiones de la política las tiene que pagar la política, no los trabajadores", enfatizó este martes el titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, Antonio Ratner al conocerse que el Instituto de Previsión Social de Rosario deberá desembolsar $160 millones, a partir del litigio encabezado por al menos dos ex funcionarios. También crece el malestar por funcionarios que pretenden jubilarse con fondos provenientes de las arcas municipales y no habrían realizado los aportes correspondientes durante un lapso prolongado. "Es una cifra que asusta, porque sabemos que hay más casos y eso elevaría muchísimo más la cifra, con todo lo que eso implica para todos los contribuyentes", cuestionó Ratner.