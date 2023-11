Abdicó La Reina del Low Cost: bajó de las redes sociales sus tentadoras ofertas turísticas

"No voy a postear ni publicitar más nada de turismo. Lograron lo que querían. Que no publicite más nada de turismo. Eso sí, no le venden un pasaje más a nadie. No será culpa mía. Fijénse porqué no le venden nada a la gente. El mercado cambió, entiendan, no me agarren de chivo expiatorio. No es culpa mía que la gente quiera seguir viajando y busque cómo hacerlo barato". Con estas palabras La Reina del Low Cost, una rosarina de 40 años muy viajada que subía atractivas ofertas de viajes y paquetes turísticos a su cuenta de Instagram dio por terminada la disputa con la Asociación Rosarina de Agencias de Viajes (Arav) quien la había denunciado por ejercer la intermediación ilegal. La Secretaría de Comercio Interior santafesina que tomó cartas en el asunto citó a la denunciada para que comparezca el próximo 7 de diciembre.