Franco Gagliardo, al frente de Obring: los grandes obras que prepara el grupo en Rosario

Franco Gagliardo, presidente de Obring, estuvo en lo estudios de La Capital +. En la entrevista compartió su análisis respecto de la situación de la obra pública, los desarrollos privados que tienen en marcha así como la diversificación del Grupo Gagliardo que incluye los negocios en el campo.

Franco Gagliardo, uno de los líderes del Grupo Gagliardo y presidente de Obring , estuvo en los estudios de La Capital + en el marco de una entrevista con el programa Negocios. Allí, en una charla con la periodista María Laura Neffen, compartió detalles sobre la trayectoria de la empresa familiar. Rememorando los orígenes de la firma, Gagliardo destacó el legado de su padre, Rubén, quien hace casi 60 años "arrancó desde muy abajo con mucho esfuerzo", de hecho, su padre se recibió de ingeniero civil en la universidad pública y decidió irse a Trelew donde "estaba todo por construirse en ese momento". Con un socio de la facultad, su padre comenzó como contratista en la construcción de la red vial patagónica, una época de grandes oportunidades y desarrollo.

La visión de diversificación fue clave desde el principio para el fundador de la empresa. Gagliardo relató cómo su padre, "apenas tuvieron crecimiento económico y pudieron ahorrar, compraron tierra, campos ", adquiriendo el primer establecimiento en Tortugas, provincia de Santa Fe, que hoy alberga un criadero de cerdos, que forma parte de la división agro del grupo.

Tras el nacimiento de sus hermanos, en los años setenta, Rubén apostó por Rosario y continuó aquí con la expansión de la empresa en la construcción de obras viales, hidráulicas y de saneamiento. En tanto que, cuando sus hijos fueron grandes, comenzó la incorporación de los hermanos a la empresa. Franco estudió ingeniería y rápidamente se sumó a Obring, mientras que sus hermanos Andrés y Mauro impulsaron la actividad agropecuaria y porcina, y Pablo, quien es arquitecto, lideró el área de desarrollo inmobiliario con un enfoque en la "arquitectura de autor".

El crecimiento de Obring

La constructora Obring, donde trabajan unas 600 personas, experimentó un crecimiento significativo a principios de los 2000. Franco señaló a Negocios que un hito fue la obra de la circunvalación de Santa Fe, realizada en 2003-2004 en sociedad con dos empresas de Buenos Aires. Esta obra, una defensa de 22 kilómetros tras la inundación del río Salado, fue "un complejo vial e hídrico sin precedentes" que forzó a la empresa a "crecer profesionalmente y organizarse de otra manera".

Respecto a los desafíos actuales, Gagliardo sostuvo que la desaparición de la obra pública nacional y el auge de las concesiones obligan a adaptarse: "no es que nos guste ese negocio, pero es la forma que tenemos de dar una continuidad a la empresa y seguir haciendo obras viales de escala".

Los desarrollos que están encaminados

Entre los proyectos en marcha en Rosario, Gagliardo mencionó la segunda etapa de la obra del Parque España, prevista para finalizar en enero-febrero del año próximo, que reconstruye el muelle derrumbado con "pilotes de un metro de diámetro" y "20 metros de profundidad". También se refirió a la guardería náutica en Puerto Ludueña y la futura Guardería Centro, así como el parque acuático que buscan inaugurar para el verano.

Por otra parte, en Puerto Norte, el grupo proyecta una de las torres más altas del país, en sociedad con Sancor Seguros. Gagliardo enfatizó la acerca de la concepción urbana de la empresa, apostando por "abrir los espacios públicos, con una hectárea y media de parque que dará acceso a la costa", diferenciándose del concepto de bloques. Otro éxito es el proyecto Costa Vía, donde destacó que se sigue vendiendo muy bien y tiene un detalle único, una piscina con suelo vidriado desde donde se puede ver hacia abajo mientras se está nadando.

Al reflexionar sobre qué es mejor, si trabajar en la obra pública o en la privada, Gagliardo destacó que la primera requiere "una cintura de saber cuándo empujar y cuándo retroceder", enfrentando cambios de gobiernos e ideologías en cambio en la obra privada la lógica es diferente y se van analizando los mercados.

Al cierre de la entrevista en La Capital +, Franco habló de lo que aprendió de su padre: "la tenacidad y el esfuerzo para alcanzar los objetivos y también el pragmatismo para saber soltar cuando hay que hacerlo y enfocarse en el futuro".