Enfrentando el cáncer: la incansable lucha de Pamela, mamá de Nico, por la salud de su hijo

Pamela Pérez , la mamá de Nico Fortuna , compartió los momentos críticos, desde el diagnóstico al presente. Una conmovedora historia, en Más Cerca , con Florencia O'Keeffe

La vida de Nico Fortuna , hoy de nueve años, ha estado marcada por la lucha contra el neuroblastoma, un tipo de cáncer, desde sus tres años. Su mamá, Pamela Pérez , compartió la emotiva y desafiante historia de su hijo en el programa Más Cerca , conducido por Florencia O'Keeffe, que puede verse por Youtube, en La Capital + .

Pamela relató cómo su familia transita un camino de constante adaptación y búsqueda de tratamientos, apoyados por una inmensa comunidad solidaria bajo la bandera de "Todos por Nico", que sigue acompañándolos en cada paso.

El diagnóstico de Nico llegó el 19 de marzo de 2020, el mismo día que se decretó la cuarentena por la pandemia de Covid. Más de diez días de fiebre encendieron las alarmas de su madre: "Yo, como mamá, insistía, para mí había cosas raras. Una criatura no puede tener tantos días por más que te digan que es viral, porque en general era esa la respuesta", sostuvo Pamela.

Su persistencia llevó a que lo internaran y, un mes después, apareció el devastador diagnóstico de neuroblastoma grado 4 con metástasis. "En ese momento nos quedamos helados, en realidad no sabíamos bien ni qué era lo que tenía ni qué signficaba realmente", rememoró sobre el momento en que la oncóloga Andrea Schifino les dio la noticia, con un pronóstico inicial de 50 por ciento de chanes de sobrevida.

Un camino de resiliencia y la lucha por la vida

Desde entonces, Nico ha transitado múltiples tratamientos, desde quimioterapias y un autotrasplante de médula en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela hasta ensayos en el Austral, en Buenos Aires. Tras una recaída en 2022, la familia viajó a Barcelona donde permanecieron dos años, un período costeado gracias a la campaña "Todos por Nico", que llegó a recaudar más de un millón de euros. Al regresar a la Argentina, una nueva recaída los obligó a iniciar una batalla judicial con la obra social para conseguir una medicación que necesitaba Nico y que llegó después de mucho esfuerzo. Esa situación, a la vez, abrió la puerta a un nuevo ensayo en Estados Unidos.

El tratamiento, que busca "enseñar" al cuerpo a atacar las células de neuroblastoma, requiere una inversión de USD 150.000, solventados en gran parte por la venta de chipás de su papá, Luciano, y otras acciones solidarias.

El impacto de la enfermedad ha transformado la vida familiar. Pamela y Luciano viven "día a día", con una alerta constante ante cualquier síntoma. "Siempre estoy atenta. Un dolor en un nene sin problemas o una fiebre no es lo mismo que Nico que tiene una enfermedad de base", explicó Pamela, visiblemente afectada por la falta de descanso. En medio de esta lucha, un momento de alegría fue cuando Nico se convirtió en el primer paciente del Sanatorio de Niños en recibir la visita de su perrita Nikita, una experiencia que trascendió fronteras y mejoró significativamente el ánimo del pequeño, quien incluso recuperó el apetito que había perdido días antes.

A pesar del agotamiento físico y mental, la familia encuentra fuerza en el apoyo de la comunidad y en la resiliencia de Nico. Pamela, quien debió aprender a pedir ayuda y manejar las redes sociales de @todosxnico2022: "No queremos ganarnos el Quini ni ser millonarios, queremos paz, tranquilidad, sin sobresaltos...con eso nos alcanza y obra", concluyó Pamela Pérez, proyectando para sus hijos un futuro rodeado de gente buena y, sobre todo, con salud, la base para que puedan hacer lo que deseen.