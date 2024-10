La Boleta Única de Papel de las próximas elecciones nacionales no será como la de Santa Fe

El abogado Óscar Blando, ex director de Reforma Política y Constitucional de Santa Fe, trazó las diferencias entre los dos métodos y explicó los detalles. “No estamos reformando el sistema electoral argentina, estamos modificando un instrumento de votación y viene bien la aclaración para no atribuirle a la boleta única problemas ajenos ni adjudicarle soluciones que no puede dar”, sentenció.