L-Gante provocó una discusión entre Marcelo Tinelli y su hija Cande: "Dijo que sos de madera"

“Me encantaría saber bailar rock con todo. Soy de madera, soy igual que vos... Me lo dijo ella”, le dijo el cantante al conductor del programa, al tiempo que señalaba hacia arriba, en donde estaba ubicada Cande Tinelli.

“No puede ser...”, dijo Tinelli y se trepó al balcón en el que estaba su segunda hija para encararla ante la acusación. “No, Marce, de vuelta no...”, trató de frenarlo Coti Sorokin, novio de Cande, al ver a su suegro cerca. “Mi hija, ¿usted le dijo que yo bailo mal? ¿Que soy un desastre?”, le preguntó el conductor a la hija de Soledad Acuña.

¡LE SACARON EL CUERO! L-Gante se comparó con Marcelo Tinelli a la hora de bailar y Cande lo bancó Marcelo Tinelli a la hora de bailar y Cande lo bancó">

“Que te cuesta, capaz”, le reconoció ella, finalmente. “Dijo que eras de fierro”, acotó desde abajo L-Gante, como para tirar más leña al fuego. Pero Cande se desmarcó cuando su papá se lo repreguntó: “Que sos de fierro, fuerte”, cerró con humor.

L-Gante debutó en el jurado y enloqueció de amor a una de sus compañeras

El cantante L-Gante tuvo su esperado debut como integrante del jurado en "Canta conmigo ahora", el reciente reality puesto al aire a cargo de Marcelo Tinelli. Su presencia fue muy celebrada por el conductor, que destacó al referente de la cumbia 420 como uno de los grandes exponentes de la música moderna. “Pertenecés de esa generación de artistas argentinos que se exportan”, sostuvo en su presentación.

Utilizando su desparpajo L-Gante dejó en claro que no será muy exigente en su rol, a tal punto que repartió elogios para los concursantes. “Creo que voy a contratarlos para mi cumpleaños”, llegó a decirle a una banda que lo maravilló con versiones a capela de algunos éxitos de la movida tropical.

En medio de una devolución a uno de los participantes, Ana Devin admitió que estaba encandilada por L-Gante. “Estoy un poco en una, estoy desconcentrada por su presencia”, admitió la integrante del jurado. Y agregó: “Me pasan un montón de cosas, pero no lo quiero incomodar”.

L-Gante provocó la desconcentración de Ana Devin: "Estoy en una, me pasan cosas con él"

Devin reveló que los sentimientos hacia su colega exceden la admiración profesional. “Me pongo nerviosa y tiemblo, quiero mirar todo el tiempo para el costado y la puedo bardear”, dijo.

Rápidamente, Tinelli fue a buscar la reacción de L-Gante. “Shhh, que después me pegan con el cinto en casa”, le dijo el músico al conductor sabiendo que los piropos no le iban a caer nada bien a su novia Tamara Báez.