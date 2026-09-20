La Capital | Juegos Suramericanos | Juegos Suramericanos

Resumen del día 8 de los Juegos Suramericanos: oro y bronce rosarino, y más medallas para Argentina

El esquí náutico y el judo le dieron medallas a Rosario, pero también otros deportistas argentinos sumaron para la cosecha. El resumen del domingo

20 de septiembre 2026 · 22:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
El equipo mixto argentino de judo

Guillermo Buelga

El equipo mixto argentino de judo, con la presencia de tres rosarinos que conquistaron la medalla de bronce en los Juegos Suramericanos.
Resumen del día 8 de los Juegos Suramericanos: oro y bronce rosarino, y más medallas para Argentina

El primer día de la segunda semana de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, ofreció una jornada lluviosa que en Rosario obligó a la postergación de las actividades al aire libre. Es por eso que tanto el rugby como el fútbol, los dos en ambas ramas, fueron reprogramados para el lunes, mientras que el Fan Fest y los entrenamientos de la jornada fueron directamente suspendidos. En Santa Fe, la suspensión solamente alcanzó a las actividades previstas en el Fan Fest y a los entrenamientos de la jornada, mientras que en Rafaela la situación fue similar. Y hubo medallas rosarinas: oro en esquí náutico y bronce en judo.

Lo más destacado para el deporte de la ciudad fue sin dudas la medalla de oro de Tobías Giorgis en Santa Fe en el salto de esquí náutico, como la de bronce de su hermano Francisco en figuras, más las otras medallas argentinas de la actividad.

El esquí náutico siguió acumulando medallas para Argentina el domingo. A las de los rosarinos se les sumaron las de slalom de Violeta Mociulsky (bronce), Antonio Collazo (plata) y Bautista Ahumada (bronce). En wakeboard, el argentino Ulf Ditsch se consagró campeón y su hermano Kai Ditsch se quedó con la presea plateada. Eugenia de Armas, en tanto, fue medalla de oro y Victoria de Armas bronce.

>>Leer más: Ivo Dargoltz, la nueva medalla del judo rosarino en los Juegos Suramericanos

El rugby pasó para este lunes

Con respecto al rugby, restaba disputarse un partido de la fase regular que quedó suspendido por el temporal. Por eso, este lunes, se jugarán directamente las finales de la disciplina en sus dos ramas: Las Yaguaretés se medirán ante Colombia desde las 19.42, mientras que Los Pumas Sevens (con el rosarino Pedro De Haro, de Plaza Jewell), que ya tienen una medalla asegurada, buscarán el título ante Chile desde las 20.12.

En todas las sedes las actividades indoor se desarrollaron con normalidad. Y hubo medallas. Como la de bronce que consiguió el judo con su equipo mixto. En ese conjunto hubo tres rosarinos, Ivo Dargoltz, Agustina De Lucía y Nicole Piscina quienes fueron protagonistas de una jornada en la que Argentina derrotó 4-3 a Colombia y se subió al último escalón del podio.

Los tres ya habían vivido la emoción del podio en las competencias individuales. Pero compartir ahora un equipo y hacerlo en Rosario le dio a la jornada un significado todavía más especial.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: por las condiciones climáticas se suspenden competencias y las actividades del Fan Fest

En el Invencible Arena y el Jockey

En el Invencible Arena, el equipo argentino de gimnasia artística, integrado por Milva Aimetta, María Romagnoli, Morena Basso, Milena Bonucci, Tiziana Bonucci, Mercedes Romero, Valentina Ramírez, María Carasatorre, Iara Palacios y María Rivero, finalizó en el quinto lugar.

En las instalaciones del Jockey Club Rosario, en tanto, se llevaron a cabo las pruebas de equitación en las que el equipo argentino de Adiestramiento logró la medalla de bronce en Gran Prix Especial y repitió el podio de Asunción 2022. Juan Benítez Gallardo logró la medalla de plata para Argentina en la prueba individual de salto y en la misma prueba por equipos, Juan Benítez Gallardo, Luciano Brunello y Marcelo Rawson consiguieron la medalla de plata.

En Provincial y el Monumento

La jornada del domingo en el Gimnasio 5 del Club Provincial correspondió exclusivamente a las categorías femeninas de lucha libre, donde Camila Amarilla conquistó la medalla de bronce en libre -57 kg tras vencer 4-1 frente a la peruana Martha Olivares.

En la cancha enclavada en el Monumento Nacional a la Bandera y en las instalaciones de GER (que estuvieron repletas de bote a bote), los pelotaris de pelota vasca abrieron la competencia. El debut de la pelota vasca en estas competencias fue acompañado por un prólogo de danza clásica vasca, que aportó un aire de tradición y riqueza cultural a la jornada.

>>Leer más: El Coloso vibró con el triunfo de Argentina que lo puso en carrera en los Juegos Suramericanos

En el Club de Niños Manuel Belgrano se llevó a cabo el último día de la competencia de vela. Allí Lucía Falasca se impuso en la competencia de ILCA 6 y de yapa se clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Luciano Pesci y Florencia Galimberti, en tanto, obtuvieron la medalla de plata en snipe mixta, mientras que el rufinense Francisco Guaragna cosechó la medalla de bronce en ILCA 7. Martín Alsogaray, en tanto, logró la medalla de bronce en Sunfish.

La Garra fue de oro

En el Invencible Santa Fe, la selección argentina femenina de handball, conocida como La Garra, empató 25-25 frente a Paraguay y se consagró campeona de los Juegos Suramericanos. Con este primer puesto, además de subirse a lo más alto del podio, el seleccionado nacional aseguró su clasificación directa a los Panamericanos de Lima 2027.

En el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, Las Leonas, con campeonas mundiales en sus filas, y Los Leones, volvieron a dar la nota. Con un récord perfecto, apabullando y goleando a cada uno de los rivales que les tocaron, llegaron a la batalla por la medalla de oro. Pero antes de pensar en eso, se encargaron de los últimos escollos que se les presentaron: el seleccionado femenino batió a Perú por 19-1, mientras que el masculino venció a Uruguay por 7-0.

En las subsedes también hubo actividad. En el Centro Internacional de Tiro de Recreo hubo otro 1-2 argentino. Alexis Eberhardt consiguió la medalla de oro y récord suramericano; y Marcelo Zoccali la de plata en rifle 50m 3 posiciones.

Las imágenes de gimnasia en el Invencible

Pese al mal tiempo, el Invencible Arena estuvo repleto para ver las destrezas de las gimnastas en sus distintas modalidades. Este es el resumen de las imágenes de Marcelo Bustamante.

Noticias relacionadas
El espectador fue atacado por tres simpatizantes de Newells en la platea superior este.

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

El grito del Pedro De Haro al final del triunfo de Argentina sobre Chile, oro del rugby en los Juegos Suramericanos.

El rugby se colgó la medalla de oro de los Juegos Suramericanos, con el rosarino Pedro De Haro

Argentina no pudo con Brasil, pero dejó una gran imagen. Los Yacarés, con muchos rosarinos, debutaron y el waterpolo tiene chances en los Juegos Suramericanos.

Con fuerte acento rosarino, el waterpolo empezó a adueñarse de su nueva casa

Gonzalo Bonadeo sigue los Juegos Suramericanos desde el centro de prensa que funciona en el Isef Nº11 en Rosario.

Gonzalo Bonadeo, entre el fervor de Rosario y la falta de apoyo al deporte: "Valoremos las medallas"

Ver comentarios

Las más leídas

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Lo último

Santino Basaldella, rosarino y doble medalla de oro: Viví en una camioneta con doce tablas

Santino Basaldella, rosarino y doble medalla de oro: "Viví en una camioneta con doce tablas"

Cómo ponerle contraseña a WhatsApp para aumentar la seguridad de la cuenta

Cómo ponerle contraseña a WhatsApp para aumentar la seguridad de la cuenta

Paso 2027: un gobernador aliado de Milei blanqueó el cálculo político detrás de la suspensión

Paso 2027: un gobernador aliado de Milei blanqueó el cálculo político detrás de la suspensión

Presupuesto 2027: Nación destina apenas el 1% de la obra pública a la provincia de Santa Fe

El gobierno nacional incluyó cinco obras viales para la provincia, pero asignó sólo $1.598 millones para el próximo año. El tercer carril de la autopista Rosario-Buenos Aires tendrá un avance mínimo y más del 93% de los trabajos quedaría para después de 2030.
Presupuesto 2027: Nación destina apenas el 1% de la obra pública a la provincia de Santa Fe

Por Facundo Borrego
Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres
La ciudad

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú
Ovación

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Investigan agresión de hinchas de Newells en El Coloso del Parque 
Ovación

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

Paso 2027: un gobernador aliado de Milei blanqueó el cálculo político detrás de la suspensión
Política

Paso 2027: un gobernador aliado de Milei blanqueó el cálculo político detrás de la suspensión

Hallan en San Pedro el colmillo más largo de un mastodonte de 500 mil años: cuánto mide
Información General

Hallan en San Pedro el colmillo más largo de un mastodonte de 500 mil años: cuánto mide

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Rosario flexibiliza sanciones a bares y comercios por fumar en espacios cerrados

Rosario flexibiliza sanciones a bares y comercios por fumar en espacios cerrados

Ovación
Central vendió la otra mitad de la ficha de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Central vendió la otra mitad de la ficha de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Central vendió la otra mitad de la ficha de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Central vendió la otra mitad de la ficha de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Cambio en la Fórmula 1: por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado

Cambio en la Fórmula 1: por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Policiales
Microtráfico en Casilda: Don Beto, líder de un grupo imputado por venta de cocaína y marihuana
Policiales

Microtráfico en Casilda: "Don Beto", líder de un grupo imputado por venta de cocaína y marihuana

Pity Álvarez protagonizó un choque contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio

Lo acusan de herir a un chico con un rifle de aire comprimido y amenazar a la madre

Lo acusan de herir a un chico con un rifle de aire comprimido y amenazar a la madre

La viuda del arquitecto asesinado: Aún estamos totalmente desprotegidos

La viuda del arquitecto asesinado: "Aún estamos totalmente desprotegidos"

La Ciudad
Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales
La Ciudad

Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Con apoyo del Reino Unido, el gobierno de Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras
Política

Con apoyo del Reino Unido, el gobierno de Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN
La Ciudad

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN

Arranca el juicio por los crímenes de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos
Policiales

Arranca el juicio por los crímenes de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos

Biocombustibles: un paso hacia la nueva regulación
Agro

Biocombustibles: un paso hacia la nueva regulación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central
Ovación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor
La Ciudad

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila y buscan al conductor

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo
La Región

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle
Policiales

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales
Juegos Suramericanos

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino
Información General

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia
Política

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia

El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos
Economía

El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos

Intento de femicidio en zona norte: detenido por apuñalar a su expareja
Policiales

Intento de femicidio en zona norte: detenido por apuñalar a su expareja

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra
Información General

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Tras la polémica por el presupuesto renunció el secretario de Discapacidad
Política

Tras la polémica por el presupuesto renunció el secretario de Discapacidad

Banda sorprendió a policía que trabajaba con una app de viajes y le robó el arma
Policiales

Banda sorprendió a policía que trabajaba con una app de viajes y le robó el arma

Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño
Información General

Cataratas del Iguazú: cierran 40 días la Garganta del Diablo por el riesgo de crecidas de El Niño

La actividad metalúrgica cayó 6,1 % y no hubo ningún sector que escapara a la baja
Economía

La actividad metalúrgica cayó 6,1 % y no hubo ningún sector que escapara a la baja

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario para los Juegos Suramericanos
La Ciudad

Mas de 135 mil personas visitaron Rosario para los Juegos Suramericanos