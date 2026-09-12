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"Di María es uno de los mejores de nuestra liga, pero no le voy a poner marca personal"

El entrenador de Tigre, Diego Davobe, habló de las virtudes de Central antes del choque de este domingo en Victoria por el torneo Clausura

12 de septiembre 2026 · 16:19hs
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Diego Davobe alabó las variantes individuales de Central y destacó la solidez defensiva de Tigre. Ambos equipos se enfrentarán este domingo en Victoria.

Diego Davobe alabó las variantes individuales de Central y destacó la solidez defensiva de Tigre. Ambos equipos se enfrentarán este domingo en Victoria.

Central ya tiene todo listo para enfrentar este domingo a Tigre en Victoria, por la 9ª fecha del torneo Clausura. Ambos equipos necesitan ganar para manter intactas sus aspiraciones de clasificarse a los playoffs del certamen y pelear por el título.

El rival de Central viene de perder ante Gimnasia en La Plata por 2 a 1. Lleva tres partidos sin ganar, con dos empates y la derrota ante el Lobo. Tiene siete goles a favor y cinco en contra. Además, hace un par de semanas quedó afuera de la Copa Sudamericana ante City Torque, de Uruguay.

El entrenador del equipo de Victoria, Diego Davobe, habló sobre el partido de este domingo en la cancha de Tigre. "Va a ser complejo, como todos los partidos que quedan. Nos vamos a enfrentar a un rival de mucha jerarquía, con muchas variantes individuales y obviamente con la presencia de Ángel (Di María), que es uno de los mejores jugadores de nuestra liga".

Davobe destacó también a su colega Jorge Almirón ("Un gran entrenador") y dijo que el partido será especial porque los dos equipos necesitan ganar.

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Elogios para Di María y otros rivales

Cuando le preguntaron si Di María le generaba alguna preocupación especial y si le pondrá una marca personal, Davobe fue contundente: "No, no habrá marca personal para Angelito, pero si vamos a estar muy atentos a lo que haga. Él es muy inteligente para buscar los espacios y sacar ventajas", dijo.

También sostuvo que Central tiene mucha riqueza individual en el plantel y destacó a algunos jugadores: "Tienen a Alan Rodríguez, Cantizano, Campaz, que es un jugador extraordinario... Son muchas variantes ofensivas", expresó e insistió en que su equipo tendrá que "estar muy atento" a todos.

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Por último, destacó una de las virtudes de Tigre. "Defensivamente somos muy sólidos, a los otros equipos les cuesta meternos goles", dijo y se apoyó en las estadísticas ya que el de Victoria es uno de los equipos que menos tantos recibió esta temporada.

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