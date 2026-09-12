Juegos Suramericanos: comenzó la ceremonia de apertura con artistas emergentes

La ceremonia de apertura de los Juegos Suramericanos ya empezó en el Monumento a la Bandera, con la presentación de la rosarina Luana Noa

La cuenta regresiva para el comienzo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminó: la ceremonia de apertura ya está en marcha en el Monumento a la Bandera. Tal como estaba pautado, a las 18 comenzó el evento, mientras aviones de las Fuerzas Armadas cruzaban el cielo dejando un halo celeste y blanco, con la forma de la bandera argentina. Quienes quieran verla en vivo, pueden sintonizar la transmisión de RTS Medios, el canal de la provincia.

Después de una introducción, comenzó el pre-show con la presentación de artistas emergentes de la provincia. La primera en tomar el micrófono fue la cantante y compositora rosarina Luana Noa, con sus temas de R&B y pop. Seguieron la joven artista oriundo de San Genaro Jose Pujol y el violinista de la ciudad de Cañada de Gómez, Franco Massignani.

Más adelante, se espera el anticipado show de apertura, que contará con la presencia de cien artistas en escena, y la participación de Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Luck Ra, Cacho Deicas, Juan Carlos Baglietto, Valentino Merlo y Agustín "Rada" Aristarán. Según anticiparon los creadores de la ceremonia de apertura a La Capital , el espectáculo repasará la historia y la identidad santafesina (desde sus pueblos originarios hasta la industrialización), a la vez que rendirá homenaje a las disciplinas deportivas que protagonizan la competencia.

También tendrá lugar el tradicional desfile de delegaciones , donde se podrá ver a atletas representantes de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Por supuesto, habrá un bloque dedicado a la parte protocolar, con intervención de autoridades y la entonación de los himnos de Odesur y del Comité Olímpico Internacional. Uno de los momentos más emotivos será, sin dudas, el encendido de la llama olímpica, un símbolo histórico de este tipo de competencias. Una incógnita clave es quién será la persona encargada del gesto inaugural, dado que la tarea suele referirse a una persona destacada del deporte en el territorio sede.

Además del extenso talento humano que llevará adelante la ceremonia, uno de los elementos destacados de la propuesta es la parte visual, protagonizada por un impactante mapeo que se hizo sobre todo el escenario, el cual tendrá tres niveles y la forma de la provincia de Santa Fe. “Tiene un largo de 38 metros, desplegados entre la base de la fuente del Monumento hasta la bandera", contó a La Capital Ariel Del Mastro, director del show. Como ya pudieron ver los rosarinos en los días previos, la puesta cuenta también con "dos tótems enormes" con pantallas, que "van a contar narrativamente los primeros planos para la gente que lo vea de más lejos”.

“Es muy compleja la técnica. Es un evento de los más grandes que se ha hecho en el país, sin dudas”, anticipó el director.

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La previa que palpitó el show desde temprano

Dos horas antes del inicio de la ceremonia, el Monumento ya comenzó a recibir una importante cantidad de público que se acercó para disfrutar del evento. A pesar del frío que se acentuó hacia la mitad de la tarde de este sábado, las inmediaciones del Monumento a la Bandera comenzaron a recibir visitantes que se quedarán apostados hasta la noche para ver la apertura de los Juegos Suramericanos. Algunos, con ganas de disfrutar desde el primer minuto hasta el último, aprovecharon y se llevaron sillas y reposeras.

Familias enteras, grupos de amigos y hasta algunas personas sueltas ocuparon los espacios más cercanos al vallado que rodea el escenario, construido en altura para que los presentes puedan apreciar el show. "Somos fanáticas de Abel, vinimos para verlo a él. Si él está, no podíamos no estar", contaron Laura y Daniela, dos amigas treintañeras, a La Capital.



"Vinimos de Acebal. Tenemos familia acá en Rosario y aprovechamos que estaba este evento para venir a visitar y ver de qué se trata. Dicen que va a ser algo muy grande, así que queríamos que los chicos pudieran estar acá", apuntó por su parte Ezequiel, que llegó a la ciudad al mediodía junto a su mujer y sus dos hijos, de siete y nueve años. "A nosotros nos gusta mucho el folklore también, así que nos gustaba que esté La Sole", agregó.

Virginia Benedetto / La Capital

Cómo comprar entradas para los Juegos Suramericanos 2026

Las competencias tendrán acceso gratuito hasta completar la capacidad de cada escenario. Por lo tanto, no será obligatorio comprar una entrada para asistir mientras haya lugares disponibles.

Quienes quieran asegurarse un lugar, podrán adquirir de manera anticipada una entrada por $10.000 a través de www.santafe2026.ar. Allí deberán seleccionar el evento al que desean asistir y completar el proceso de compra.

El dinero recaudado tendrá un destino solidario: la organización donará la totalidad de los fondos a Cáritas, la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios y CILSA.

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Los Juegos también ofrecerán cinco Fan Fest para acompañar las competencias. Habrá dos en Rosario, dos en Rafaela y uno en Santa Fe. El acceso será gratuito, pero cada espacio tendrá un límite de capacidad. Por ese motivo, quienes quieran ingresar deberán contar con un código QR previamente descargado desde santafe2026.ar. El público podrá presentar el código desde el celular o llevarlo impreso.

Cómo consultar el calendario y seguir en vivo

El canal TyC Sports será la encargada de transmitir la actividad de las diferentes disciplinas en Argentina. Para el resto de los países, Panam Sports Channel tendrá seis señales simultáneas para seguir todo lo que suceda durante las dos semanas de competencia.

El cronograma completo permite consultar fechas, horarios, disciplinas y escenarios. La información oficial está disponible en www.santafe2026.ar, sitio que también concentra los datos sobre entradas y actividades para el público.

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Por último, también estará la posibilidad de seguir cada jornada en tiempo real. Para ello, estará la aplicación oficial Santa Fe 2026, que permitirá consultar toda la información relevante con respecto al calendario, horarios y sedes de cada disciplina, los atletas participantes, la actividad y el medallero en vivo, tanto por país como por deporte.