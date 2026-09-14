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Cambios de temperatura: atención a las alergias y resfríos de septiembre

Luego de un fin de semana con frío helado empieza a subir la temperatura en Rosario. Se anticipan días de sol y más calor. A no descuidarse

14 de septiembre 2026 · 10:26hs
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Septiembre

Septiembre, tos y alergias. Un "combo" que puede prevenirse  

Amanecer con pocos grados de temperatura durante días. Nubes, frío y después tardes primaverales que invitan a andar en remera. A la noche, prender la estufa otra vez. Así transitan los rosarinos este septiembre de 2026. Una temporada inestable en la que es necesario tomar algunos recaudos para no enfermarse. En especial si uno se encuentra en grupos más vulnerables: bebés y niños, personas con problemas crónicos de salud y adultos mayores. La semana pasada, aunque el aumento no fue significativo en cuanto a consultas en guardias, crecieron los cuadros de resfríos, malestar general y alergias oculares. ¿Un anticipo de primavera?

En el final de un invierno "largo" apenas asoma el sol dan ganas de sacarse bufandas y camperas. Las actividades al aire libre son "riesgosas" sobre todo a la noche. Si uno sale descuidado el frío no perdona. Por eso, los médicos advierten que hay que estar atentos. Los que se saben alérgicos deben hacer una consulta lo antes posible para prepararse y no sufrir las molestias típicas de la temporada. Quienes tienen enfermedades crónicas también deben tomar precauciones.

Leer Más: El frío se despide de Rosario: cuándo subirá la temperatura

Los virus que circulan

La gripe A (influenza) fue la protagonista de los meses de junio y julio. Incluso este año se anticipó y ya en el verano se detectaron los primeros casos. Teniendo en cuenta que Europa y otras áreas del hemisferio norte habían padecido un brote de Súper Gripe se adelantó en la Argentina la campaña de vacunación antigripal. Ahora, ya quedan pocos casos y circulan otros virus en Rosario. ¿Cuáles? El virus sincicial respiratorio, el SARS-CoV-2 (que produce el Covid), el metapneumovirus, virus parainfluenza, los adenovirus y los rinovirus. "Todos pueden producir desde un resfrío o una infección de las vías respiratorias superiores hasta bronquitis y neumonías. Además, una infección inicialmente viral puede favorecer posteriormente una sobreinfección bacteriana", advierten los profesionales.

En especial, es necesario cuidar a los adultos mayores, que no siempre muestran síntomas claros en el comienzo de una infección respiratoria. El director del Hospital Geriátrico provincial de Rosario, el médico Andrés Toussaint, advirtió: "Puede no haber fiebre alta, tos intensa ni dolor torácico. En ocasiones, las primeras manifestaciones son una disminución del apetito, mayor somnolencia, confusión, desorientación, debilidad, una caída, incontinencia de reciente aparición o la pérdida repentina de autonomía para realizar actividades que hasta ese momento la persona podía hacer sola".

El gerontólogo destacó que "es fundamental observar cualquier cambio respecto del estado habitual. Una persona mayor que repentinamente deja de comer, permanece en cama, camina peor o está más confundida puede estar atravesando una infección, aun cuando no tenga fiebre".

Las complicaciones más importantes, detalló el especialista, son: la neumonía viral o bacteriana, la disminución del oxígeno en sangre, la insuficiencia respiratoria, la sepsis y, en los casos más graves, la necesidad de internación en terapia intensiva. Pero además, dijo Toussaint, en una persona mayor una infección respiratoria también puede descompensar enfermedades preexistentes, como insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes o insuficiencia renal. Asimismo, puede provocar deshidratación, delirium —un estado agudo de confusión—, caídas, pérdida de masa muscular y deterioro funcional.

"A veces la infección se controla, pero la persona no recupera inmediatamente el nivel de autonomía que tenía antes de enfermarse", mencionó.

Los más chiquitos están expuestos a complicaciones respiratorias

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En los chicos

En el otro extremo de la vida están los bebés y niños que también pueden tener cuadros extensos con tos, mocos y fiebre. Ante cambios en el estado de ánimo, llanto incontrolable o dificultad para respirar hay que consultar de inmediato.

Este año, por segunda temporada consecutiva, bajaron considerablemente los casos de sincicial respitratorio en los bebés y casi no hubo internaciones por este motivo, algo que era habitual cuando no existía la vacuna para las embrazadas, una herramienta de prevención que está funcionando muy bien, según señalan neonatólogos y pediatras. De todos modos hay que estar atentos y cumplir con el calendario de vacunación en todas las etapas de la vida, cuidar la alimentación, la hidratación, ventilar los ambientes, y no exponerlos a temperaturas bajas.

Alérgicos "viejos y nuevos"

"La alergia no es sólo de primavera", resalta Gonzalo Chorzepa, médico especialista en Alergia e Inmunología y profesor universitario, quien confirmó que después de tantos días de humedad elevada (este martes se registró un 95 por ciento) reciben más consultas de personas con rinitis, estornudos y picazón en los ojos y lagrimeo. Los cambios bruscos del tiempo son un factor que predispone a que aparezca esta sintomatología que empeora los cuadros de quienes son alérgicos pero también suma molestias a quienes no tienen esta condición. Paredes con moho, ambientes poco ventilados, aerosoles y otras sustancias que se usan para "sacar el olor a húmedo" pueden influir en el malestar físico. Pero, ¿existe la alergia por humedad?

El tema tiene su complejidad, pero la realidad es que no hay una alergia específica a la condensación de vapor de agua de la atmósfera o por días sin sol. Sí es cierto que aparecen condiciones que profundizan ciertos síntomas y que merecen una consulta con un especialista si se sostienen por varias semanas, detalla el experto.

Uno de los riesgos es la automedicación: comprar gotas, pastillas o spray sin tener un diagnóstico es una situación que puede producir un alivio momentáneo pero a la larga empeorar la salud, en vez de mejorarla.

Personas con alergias deben hacer una visita al especialista. Quienes debutan con síntomas como lagrimeo constante, picazón y estornudos frecuentes, también

Personas con alergias deben hacer una visita al especialista. Quienes debutan con síntomas como lagrimeo constante, picazón y estornudos frecuentes, también

Ácaros, hongos y broncoespasmos

En esta época "llegan pacientes nuevos a cada rato", de todas las edades, con antecedentes de alergia y otros que no, dice el médico Gonzalo Chorzepa, especialista en Alergia e Inmunología. Si hay cuestiones climáticas extremas, un poco más, advierte. "Sin dudas, la humedad alta empeora los síntomas de alergia ya que favorece el crecimiento de ácaros y hongos. Si sos alérgico a esos estímulos y nos estás tratado vas a estar peor", describe el especialista.

Pacientes con tendencia a tener broncoespasmos (por diversas causas) o que tienen asma, suelen empeorar su condición en días fríos y con humedad elevada. Deben consultar ante cualquier duda y cumplir con el tratamiento preventivo indicado para sobrellevar mejor esta temporada.

También hay personas que no tienen alergias pero con estos cambios de temperatura bruscos comienzan con síntomas, a causa de la inflamación. "Sí, los pacientes con rinitis no alérgica pueden pasarla mal", detalla el médico.

¿Lo recomendable? Hacer una consulta a tiempo para prevenir, ya que los meses que vienen también traerán cambios constantes de temperatura y humedad, según anticipan los meteorólogos.

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