Los hermanos Capogrosso volvieron a ganar y están a las puertas de la medalla en vóleibol de playa

Nicolás y Tomás Capogrosso son grandes favoritos al oro de vóleibol de playa en los Juegos Suramericanos y el miércoles juegan cuartos de final

Nicolás y Tomás Capogrosso volvieron a ganar y juegan este martes el pasaje a semifinales de vóleibol playa de los Juegos Suramericanos.

El vóleibol de playa vivirá este martes un gran día, con duplas argentinas en los cuartos de final de los Juegos Suramericanos . Una de ellas es la de las rosarinas Morena Abdala y Agostina Ghigliazza, y la otra no podía ser otra que la de los hermanos Capogrosso , Nicolás y Tomás.

Los Capogrosso son referencia del vóleibol de playa a nivel mundial y por eso ya dijeron que van por medallas en estos Suramericanos . Y están cerca de conseguirla. El domingo debutaron con un triunfo sobre Ecuador y ahora lo hicieron ante Bolivia.

Nicolás y Tomás vencieron esta vez a los Pérez, Edson y Rodrigo, por 2 a 0, con parciales cómodos de 21 a 12 y 21 a 13.

Cuándo juegan ahora los Capogrosso

Ahora, a las 12 de este martes, animarán los cuartos de final ante los uruguayos Sebastián Rubio y Luciano Fernández. En caso de ganar se asegurarán el lugar en la semifinal a disputarse el miércoles.

En tanto, la dupla argentina de Maciel Bueno y Bautista Amieva, perdió con Brasi y competirá del 9º al 12º puesto