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Los hermanos Capogrosso volvieron a ganar y están a las puertas de la medalla en vóleibol de playa

Nicolás y Tomás Capogrosso son grandes favoritos al oro de vóleibol de playa en los Juegos Suramericanos y el miércoles juegan cuartos de final

14 de septiembre 2026 · 19:11hs
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Nicolás y Tomás Capogrosso volvieron a ganar y juegan este martes el pasaje a semifinales de vóleibol playa de los Juegos Suramericanos.

Celina Mutti Lovera

Nicolás y Tomás Capogrosso volvieron a ganar y juegan este martes el pasaje a semifinales de vóleibol playa de los Juegos Suramericanos.

El vóleibol de playa vivirá este martes un gran día, con duplas argentinas en los cuartos de final de los Juegos Suramericanos. Una de ellas es la de las rosarinas Morena Abdala y Agostina Ghigliazza, y la otra no podía ser otra que la de los hermanos Capogrosso, Nicolás y Tomás.

Los Capogrosso son referencia del vóleibol de playa a nivel mundial y por eso ya dijeron que van por medallas en estos Suramericanos. Y están cerca de conseguirla. El domingo debutaron con un triunfo sobre Ecuador y ahora lo hicieron ante Bolivia.

Nicolás y Tomás vencieron esta vez a los Pérez, Edson y Rodrigo, por 2 a 0, con parciales cómodos de 21 a 12 y 21 a 13.

>>Leer más: Las Leonas ganaron 14-0 a Paraguay en su debut de los Juegos Suramericanos

Cuándo juegan ahora los Capogrosso

Ahora, a las 12 de este martes, animarán los cuartos de final ante los uruguayos Sebastián Rubio y Luciano Fernández. En caso de ganar se asegurarán el lugar en la semifinal a disputarse el miércoles.

En tanto, la dupla argentina de Maciel Bueno y Bautista Amieva, perdió con Brasi y competirá del 9º al 12º puesto

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