Israel y Líbano acordaron un alto el fuego por diez días

Lo anunció Donald Trump. La tregua podría impulsar los intentos de extender el cese al fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel después de semanas de guerra

El presidente Donald Trump anunció que Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de diez días, una tregua que podría impulsar los intentos de extender el cese al fuego entre Irán, Estados Unidos e Israel después de semanas de guerra devastadora.

Israel no está combatiendo contra Líbano, sino con el grupo armado libanés Hezbolá, respaldado por Irán. Hezbolá dijo en un comunicado que “cualquier alto al fuego debe ser integral en todo el territorio libanés y no debe permitir al enemigo israelí ninguna libertad de movimiento”.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que había aceptado el alto el fuego en un intento de “avanzar” en los esfuerzos de paz con Líbano. “Tenemos la oportunidad de alcanzar un acuerdo de paz histórico con el Líbano”, expresó.

Trump anunció el alto al fuego en su plataforma Truth Social, dos días después de que los países realizaran en Washington sus primeras conversaciones diplomáticas directas en décadas. Hezbolá se oponía a las conversaciones directas entre Líbano e Israel.

Líbano insistía en un alto al fuego entre Israel y Hezbolá antes de entablar más conversaciones, mientras promete comprometerse a desarmar al grupo.

Técnicamente, Israel y Líbano están en guerra desde que Israel fue establecido en 1948, y Líbano sigue profundamente dividido sobre el compromiso diplomático con Israel.

Trump también invitó a los líderes de Israel y Líbano a la Casa Blanca para “las primeras conversaciones significativas” entre los países desde 1983.

“Ambas partes quieren ver paz, y creo que eso sucederá, rápidamente”, escribió Trump.

Líbano e Israel firmaron un acuerdo en 1983 que decía que Líbano reconocería formalmente a Israel, e Israel se retiraría de Líbano. El acuerdo se vino abajo durante la guerra civil de Líbano y fue rescindido formalmente un año después.

Trump dijo que la pausa en los combates siguió a conversaciones “excelentes” con Netanyahu y el presidente libanés, Joseph Aoun.