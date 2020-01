Un joven de 19 años oriundo de la ciudad de Buenos Aires murió ayer a la madrugada como consecuencia de los golpes que recibió durante una pelea fuera del boliche Le Brique, de la localidad bonaerense de Villa Gesell. En la mañana de ayer, la Policía detuvo a once jóvenes integrantes de un equipo de rugby como los principales sospechosos. Todos viven en Zárate.

La víctima fue identificada como Fernando Báez Sosa y es de la Ciudad de Buenos Aires. La agresión sucedió luego de una pelea entre dos grupos adentro del boliche "Le Brique", que está ubicado en la avenida 3, entre Buenos Aires y la calle 102.

Ambos "bandos" fueron expulsados del lugar por el incidente, cerca de las 4.30 de la madrugada, y minutos más tarde volvieron a cruzarse en las inmediaciones de la disco. En la vereda de enfrente quedó tendido el cuerpo de la víctima, quien falleció cuando se aprestaban a trasladarlo al hospital Illia.

Pasado el mediodía de ayer, la Justicia allanó una vivienda en la calle 203, a menos de 200 metros de la disco, en el bosque de la zona norte de Villa Gesell.

Allí encontraron a los principales sospechosos del ataque. Varios de ellos tenían cortes y marcas en las manos. Además, en el lugar hallaron zapatillas y ropa con manchas de sangre. Diez jóvenes fueron aprehendidos allí y otro fue detenido horas más tarde, luego de haber escapado con su padre en un auto hacia Zárate.

"Por el aporte de las cámaras de seguridad del municipio, de los comercios y del local bailable, la policía pudo detener a los agresores", aseguraron fuentes de la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell.

El lunes, los rugbiers serán sometidos a una rueda de reconocimiento. Todos son mayores de edad, de entre 18 y 21 años, y jugarían juntos en el Arsenal Zárate Club. Sus identidades son Matías Franco Benicelli (20), Ayrton Michael Viollaz (20), Máximo Thomsen (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (18), Alejo Milanesi (20), Enzo Comelli (19), Juan Pedro Guarino (19), Ciro Pertossi (19), Blas Cinalli (18) y Pablo Ventura (21). Ventura fue el último aprehendido, en Zárate a donde había llegado con su padre.

En tanto, el cuerpo del joven asesinado quedó en la morgue judicial de Pinamar para que se le practique la autopsia dispuesta por la Justicia. Además, los investigadores contactaron a la dueña de la propiedad que ocupaban los detenidos.

Según versiones de algunos testigos de la pelea, fueron entre cinco y seis los varones que atacaron a la víctima con trompadas y patadas para finalmente dejarlo tendido en el suelo en la vereda de enfrente a Le Brique.

"Lo fueron deliberadamente a buscar al pibe", indicaron fuentes cercanas al caso. "Viene de una familia humilde y es morocho y lo fueron a buscar directamente a él. Es tremendo lo que pasó", agregaron.

Una testigo, Camila Heit, relató lo que vio en su cuenta de Twitter: "Estábamos sentados en un bar que queda pegado a un boliche tomando algo y salen unos pibes del boliche peleando. Le pegan entre varios hasta que lo agarran en el piso a patadas (le patearon hasta la cabeza). Yo justo me había ido al baño y cuando salí el pibe estaba desmayado, sin remera y a nada de ahogarse en sangre. Me cruzo para saber cómo estaba y aparentemente estaba desmayado". La testigo amplió: "Los amigos lo quisieron levantar y les pedimos que no lo muevan. Llamamos a la ambulancia, llegan policías y bomberos mucho antes. Para cuando llega la ambulancia el pibe estaba sin pulso y hacía varios minutos que le hacían rcp intentando reanimarlo".

Varias personas que estaban en el lugar habrían intentado parar la agresión, según informó la Municipalidad de Villa Gesell.

Según señaló la fiscal Verónica Zamboni, de la UFID 6 de Villa Gesell, a cargo de la causa, los detenidos están acusados de homicidio agravado. Además, precisó al diario La Nación que "la víctima falleció por un golpe en el cráneo que le produjo una hemorragia interna e ingresó sin vida al hospital".

Walter Mercuri, también funcionario de la UFID 6, señaló: "Aún no tenemos identificado al que dio el golpe letal. Hay que analizar las filmaciones para determinarlo. Ahora vamos a hacer los cotejos de las zapatillas y manchas de sangre. Tenemos 48 horas para indagarlos".

Amigos de la víctima fueron vistos ayer en la puerta del Hospital municipal de Villa Gesell. Uno de ellos, Ignacio, de 19 años, quien también sufrió un golpe en la cabeza, dijo: "Ya fuimos a declarar, no vimos la pelea adentro, sino recién afuera nos dimos cuenta. No vimos quien fue el que le pegó más fuerte".

Perfil del joven porteño asesinado

Fernando Báez Sosa había llegado el jueves, junto a un grupo de ex compañeros del colegio Marianista de Caballito, a Villa Gesell. Tenían previsto quedarse hasta hoy. Estudiante de Derecho en la UBA, Fernando era hijo único y vivía en un edificio en Recoleta, donde sus padres son encargados. En Pinamar estaba la novia del joven con su familia, “destruida” y en estado de shock al igual que los amigos del Marianista. Uno de los chicos, muy golpeado, tenía ayer un ojo hinchado y un corte en el labio. Quienes lo conocían aseguraron que Fernando era un chico tranquilo, que no se metía en problemas.