La Asociación de Personal de Plataformas (APP) se convirtió en el primer sindicato de plataformas digitales del país y de América en pedir su inscripción formal para representar a los trabajadores del sector.

El gremio se presentó en la Secretaría de Trabajo de la Nación para realizar la inscripción y solicitar el reconocimiento.

El sindicato busca organizar a los trabajadores que transportan productos y personas en el marco de las nuevas plataformas digitales.

En julio de este año, trabajadores de la plataforma de envíos a domicilio Rappi comenzaron a reunirse y discutir cómo mejorar sus condiciones de trabajo.

"Fuimos convocados a participar de las plataformas con consignas como «sé tu propio jefe». Pero rápidamente comenzamos a darnos cuenta de que las aplicaciones funcionaban gracias a nosotros, y no podíamos decidir nada. Y que lo mismo le sucedía a los de Glovo, a los de Uber, a todos los que trabajan para una plataforma", explicó el nuevo gremio a través de un comunicado. A través de la creación del sindicato APP, los trabajadores plantearon que buscan "una forma de darle mayor legitimidad" a sus reclamos "en busca de mejoras". "Estas empresas deciden las tarifas, las comisiones y nos obligan a tributar por las operaciones comerciales por las que ellos son responsables. Trabajamos sin seguro de riesgos, sin salario fijo", advirtieron. Además, subrayaron: "Firmamos términos y condiciones que cambian hasta una vez por mes. Las aplicaciones nos venden los uniformes y las cajas con las que hacemos publicidad en la calle. Pueden bloquearnos y controlarnos cuando quieren, el ingreso es seguro pero la amenaza del bloqueo está presente todo el tiempo". E indicaron: "Si esta es la economía del futuro, ¿cómo puede ser que trabajemos en condiciones tan precarias? Si este es el futuro de la economía, vamos a tener que construir los sindicatos del futuro. Si no lo hacemos, los miles y miles de trabajadores que vendrán a trabajar en las plataformas no tendrán quién los defienda".