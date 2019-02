"Acá hay un homicidio", aseguró el hermano

Tras la detención de Velaztiqui Duarte, Ulises Jaitt, hermano de Natacha, explotó por las redes asegurando que su hermana fue víctima de un homicidio.

A través de su cuenta de Twitter, el joven acusó: "¡Lamataron, hijos de puta!". Y minutos después, en un móvil para Telenueve, dejó en claro que si bien seguía "esperando más pruebas... esto (por la detención de Velaztiqui) estaría confirmando que acá hay un homicidio".

"Ya está comprobado el accionar de Duarte (único detenido de la investigación hasta el momento), que le sacó el celular a mi hermana de su mochila", dijo al respecto el también conductor de Radio UrbanaBA en diálogo con el noticiero de El Nueve.

Y siguió: "Está comprobado en la filmación. Mi hermana no pudo llamarme en el momento en el que estaba por fallecer. Yo estoy seguro de que si ella tenía el celular cerca me llamaba. Entonces está todo a la vista".

Además, Ulises repitió una vez más que estaba "muy conforme con el trabajo de los fiscales". "Yo dije que confiaba en la Justicia, así que les agradezco porque trabajaron muy rápido y ya encontraron el accionar desastroso de Duarte", agregó.

Y comunicó que según su punto de vista el detenido "es un partícipe necesario de lo que haya ocurrido".

"No me quiero adelantar porque soy muy cauteloso, pero si le sacaste el celular para que no se pueda comunicar antes de fallecer, cuando ella siempre tiene el celular...", insistió en ese punto el hermano de la ex modelo.

Además, Ulises volvió a uno de los puntos claves del arresto de Duarte y dijo: "Llevó el teléfono en una toalla para que no le queden las huellas".

Y cerró: "Mintió en la posición del cuerpo de mi hermana. Y esto se suma a todo lo que yo venía diciendo de las contradicciones, del accionar que tuvo esta gente. El que no quiere ver es un ciego. ¡Esto es una locura! Ya está todo a la vista", exclamó finalmente.