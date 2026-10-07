Llovieron más de 75 milímetros en Rosario y se mantiene el alerta naranja

Gonzalo Ratner indicó que hubo más de 200 reclamos por caídas de árboles y ramas y demás incidencias

Las tormentas en Rosario dejaron más de 75 milímetros de precipitaciones este miércoles, mientras que las fuertes ráfagas de viento de la tarde provocaron más de 200 reclamos por caídas de árboles y ramas y demás incidencias. Para la noche se mantiene el alerta naranja, en la madrugada podría haber un poco más de lluvia y ya en la mañana del jueves estaría nublado y con la posibilidad de fuertes ráfagas.

El director de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Municipalidad de Rosario, Gonzalo Ratner, indicó que hasta el mediodía habían caído más de 40 milímetros y se registraron "77 milímetros en el total de la jornada, además de ráfagas de viento por encima de 60 km/h por la tarde".

Precisó que hubo "más de 200 reclamos en general por voladuras, anegamientos, situaciones con columnas y cables, y 50 reclamos puntuales por árboles y ramas caídas".

Advirtió que se mantiene el "alerta naranja para lo que resta de la noche, y luego la situación tiende a mejorar y desciende la posibilidad de precipitaciones".

El Servicio Meteorológico nacional (SMN) mantuvo para Rosario el alerta naranja en la noche de este miércoles, con lluvias y tormentas fuertes y algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h.

El jueves tiene entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de lluvias en la madrugada, y desde la mañana habría cielo nublado con ráfagas de hasta 50 km/h. La temperatura máxima no superaría los 19º y la mínima rondaría los 14º.

El viernes habría un nuevo descenso de la temperatura, con registros entre 17º y 12º, y algunas chances de precipitaciones desde la tarde, mientras que el fin de semana habría muchas nubes pero con una leve mejora en los termómetros y sin anuncios de lluvias.