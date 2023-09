WhatsApp tiene tres nuevas herramientas: cuáles son y cómo utilizarlas

canales whatsapp.png

Qué son los canales de Whatsapp

Los canales llegan como nueva herramienta de difusión, para distribuir información de manera más sencilla y privada. Estos acercarán a los usuarios información sobre diferentes personas (influencers o artistas, por ejemplo), intereses (cocina, música y más) y empresas u organizaciones (como equipos de fútbol o medios de comunicación), de manera que recibirán sus publicaciones, fotos y otras novedades directamente en WhatsApp.

Un detalle importante es que las personas no podrán crear sus canales en versiones estándar, pero podrán seguir a aquellas personalidades o entidades que deseen sin que los demás puedan acceder a su información privada.

Su lanzamiento en principio fue muy limitado, dado que la empresa probó la función en países como Colombia y Singapur, pero ahora busca liberar la herramienta en todo el mundo y llega a 150 países.

“Estoy emocionado de lanzar los Canales de WhatsApp desde hoy, una manera asombrosa de recibir actualizaciones de las personas y organizaciones que nos interesan de manera privada”, expresó Mark Zuckerberg, CEO de Meta y uno de los fundadores de Facebook, a través de un vídeo compartido en su propio canal.

Whatsapp ya permite el envío de fotos HD

WhatsApp quiso solucionar uno de sus puntos más débiles, el envío de imágenes. De ahora en más, los usuarios podrán seleccionar la resolución con la que deseen compartir las fotos, aunque esto requerirá de una mayor utilización de datos y puede demorar el envío.

Para poder utilizar esta función, se debe seleccionar, al abrir la pantalla de envío de imágenes, el nuevo ícono 'HD' y un pequeño símbolo de engranaje. Al tocar el ícono, se desplegará un menú que permite seleccionar la calidad de la foto, ya sea estándar o de alta definición.

No obstante, esto no significa que las fotos sean enviadas en su calidad original, debido a que conservará las dimensiones de la imagen pero se aplicará una ligera compresión, aunque ya no será como antes donde éstas podrían perder hasta un 70 % de su calidad.

Las videollamadas en Whatsapp

A partir de ahora, los usuarios podrán compartir pantalla durante las videollamadas familiares o empresariales.

Para utilizar la nueva función, una vez que ya esté iniciada la videollamada desde WhatsApp, se debe tocar sobre el ícono de “compartir pantalla” y elegir entre las opciones transmitir todo lo que sucede en pantalla o en una aplicación específica.

Tutorial

En este breve video, WhatsApp presenta la nueva herramienta y cómo las personas podrán acercarse de manera más directa a la información sobre sus personalidades, equipos u organizaciones favoritas.