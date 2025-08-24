Fatura Broun cumplió la promesa y metió nuevo look tras el triunfo de Central en el clásico

En la previa le había dicho a Módica que si ganaban se sacaba la barba y el 9 fue el encargado de pasarle la maquinita en el mismísimo vestuario del Gigante

Módica le afeitó la barba a Broun tras el partido. Fue una promesa que Fatu hizo en la previa.

La salida del Gigante de los jugadores de Central fue, como era de esperar, con mucha euforia y alegría por el triunfo en el clásico, y Jorge Broun fue uno de los que dejó sus sensaciones sobre la victoria, pero lo hizo mostrando un nuevo look, ya sin su barba habitual.

Fue lo primero que se le preguntó al arquero canalla ni bien detuvo su marcha en la zona mixta del Gigante de Arroyito porque el cambio se notaba a simple vista. "Fue una promesa", tiró Fatu entre risas.

"Como en los últimos clásicos siempre metimos algo, en esta se dio, lo hicimos. En la semana estábamos con (Agustín) Módica duchándonos y pintó promesa, me dijo «yo te afeito» y nada, me agarró en el vestuario y me afeitó" , comentó Broun a modo de broma.

Su esposa, la primera en enterarse

Y aclaró que, por supuesto, ya le había informado a su esposa de lo que había hecho. "Le dije antes del partido que íbamos a ganar y que iba a haber un cambio de look. Me metió un sticker tapándose la cara, pero ya le mandé y ya sabe, ja".

Más allá de la broma por la promesa de afeitarse, Fatura hizo referencia a lo que el gran triunfo que logró el equipo. Dijo estar "contento", pero que "más allá de lo cinco clásicos seguidos y de todo lo que ello conlleva, en este fuimos muy superiores. En el trámite del partido fuimos siempre más que ellos, intentamos ganarlo siempre y el triunfo fue un premio a todo ese esfuerzo".

BrounLV En el partido, Fatura Broun luce como siempre, con barba. En el vestuario le pasaron la maquinita. Leonardo Vincenti / La Capital

La superioridad de Central

Fue por esa superioridad que Central marcó desde el juego que el arquero no tuvo que esforzarse en ninguna, de allí la consulta sobre si recordaba algún clásico en el que le haya sucedido algo similar. en ese sentido dijo: "El del 0 a 0 en el que me cortan la cara. En ese partido no tuve que atajar ninguna, pero ninguno de los dos equipos pateó al arco. En este clásico la cosa fue distinta".

Fatu presenció el tiro libre de Di María desde atrás y contó cómo vio la jugada. "Fue hermoso, encima estaba lejos. Me di cuenta de que estaba muy lejos, pero cuando salió la pelota y empezó a hacer esa rosca fue hermoso. Después, el estallido del estadio y el nuestro desde adentro".