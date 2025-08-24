La Capital | Ovación | Fatura Broun

Fatura Broun cumplió la promesa y metió nuevo look tras el triunfo de Central en el clásico

En la previa le había dicho a Módica que si ganaban se sacaba la barba y el 9 fue el encargado de pasarle la maquinita en el mismísimo vestuario del Gigante

24 de agosto 2025 · 11:51hs
Módica le afeitó la barba a Broun tras el partido. Fue una promesa que Fatu hizo en la previa.

Módica le afeitó la barba a Broun tras el partido. Fue una promesa que Fatu hizo en la previa.

La salida del Gigante de los jugadores de Central fue, como era de esperar, con mucha euforia y alegría por el triunfo en el clásico, y Jorge Broun fue uno de los que dejó sus sensaciones sobre la victoria, pero lo hizo mostrando un nuevo look, ya sin su barba habitual.

Fue lo primero que se le preguntó al arquero canalla ni bien detuvo su marcha en la zona mixta del Gigante de Arroyito porque el cambio se notaba a simple vista. "Fue una promesa", tiró Fatu entre risas.

"Como en los últimos clásicos siempre metimos algo, en esta se dio, lo hicimos. En la semana estábamos con (Agustín) Módica duchándonos y pintó promesa, me dijo «yo te afeito» y nada, me agarró en el vestuario y me afeitó", comentó Broun a modo de broma.

>>Leer más: Ángel Di María metió la sutileza que rompió el clásico: la gran figura del triunfazo de Central

Su esposa, la primera en enterarse

Y aclaró que, por supuesto, ya le había informado a su esposa de lo que había hecho. "Le dije antes del partido que íbamos a ganar y que iba a haber un cambio de look. Me metió un sticker tapándose la cara, pero ya le mandé y ya sabe, ja".

Más allá de la broma por la promesa de afeitarse, Fatura hizo referencia a lo que el gran triunfo que logró el equipo. Dijo estar "contento", pero que "más allá de lo cinco clásicos seguidos y de todo lo que ello conlleva, en este fuimos muy superiores. En el trámite del partido fuimos siempre más que ellos, intentamos ganarlo siempre y el triunfo fue un premio a todo ese esfuerzo".

>>Leer más: Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

BrounLV
En el partido, Fatura Broun luce como siempre, con barba. En el vestuario le pasaron la maquinita.

En el partido, Fatura Broun luce como siempre, con barba. En el vestuario le pasaron la maquinita.

La superioridad de Central

Fue por esa superioridad que Central marcó desde el juego que el arquero no tuvo que esforzarse en ninguna, de allí la consulta sobre si recordaba algún clásico en el que le haya sucedido algo similar. en ese sentido dijo: "El del 0 a 0 en el que me cortan la cara. En ese partido no tuve que atajar ninguna, pero ninguno de los dos equipos pateó al arco. En este clásico la cosa fue distinta".

Fatu presenció el tiro libre de Di María desde atrás y contó cómo vio la jugada. "Fue hermoso, encima estaba lejos. Me di cuenta de que estaba muy lejos, pero cuando salió la pelota y empezó a hacer esa rosca fue hermoso. Después, el estallido del estadio y el nuestro desde adentro".

Ignacio Malcorra domina con la zurda. Esta vez a Nacho le tocó arrancar desde más atrás.

La broma de Nacho sobre el gol: "No fue a lo Malcorra, le pegó a lo Fideo Di María, ja"

El festejo final de los jugadores de Central tras la victoria clásica.

Esta vez el as de espada de Central fue Ángel Di María, como antes Nacho Malcorra o el Negro Palma

Cocoliso González la pelea y pierde con Quintana, como en casi todo el clásico. El 9 de Newells tuvo una sola y la desperdició. Fue la única arma del equipo de Fabbiani.

Un clásico: el que gana con poco de lo mucho que tiene y el que solo juega para evitar lo inevitable

Ángel Di María fue ovacionado por todo el Gigante de Arroyito.

Ángel Di María no sólo hizo un golazo para ganar el clásico: se consagró ídolo de Central

