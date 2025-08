Cómo es el trabajo de los científicos del stream del Conicet: "No dimensionamos lo que pasa allá"

“No somos estrellas de rock, no estamos acostumbrados a esto. Seguimos trabajando como siempre, con humildad , y tomando la mayor cantidad de datos posibles”. El investigador principal del Conicet Gregorio Bigatti charla con La Capital desde el buque Falkor (too), a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata.

La entrevista se interrumpe algunas veces por indicaciones que el propio Bigatti da a personas a su alrededor. “Tenemos turnos de 12 horas. Ahora mismo (las 11 de este martes) hay mucha gente del turno noche. Yo soy del turno mañana, pero a veces me quedo a la noche. Estamos trabajando desde que nos subimos y lo vamos a hacer hasta que nos bajemos . Se duerme cuando se puede. No se para nunca”, describe.

Las transmisiones duran horas y eso hace que quienes tengan un rato puedan sumarse cuando quieran. Quien entre, encontrará investigadores y científicos amables, pacientes y muy cercanos que hacen que sea casi imposible despegarse de la pantalla. Además, el chat se inunda de consultas o mensaje con fuerzas, además de chistes y apodos sobre los descubrimientos, en un espacio repleto de personas curiosas, unidas por la curiosidad de lo que pasa bajo el mar. Todo, desde las explicaciones hasta los chistes, en idioma argentino.

Qué pasa después de recolectar especies

Las voces de los investigadores y científicos ya se volvió familiar en miles de hogares, trabajos y hasta bares que reproducen la transmisión de la campaña. Y además de quienes hablan, hay más personas detrás de los micrófonos que toman datos de manera continua.

Bigatti, que es investigador principal del Conicet desde 2007 pero arrancó su carrera científica en 1998, explica que se ven distintas cosas en los niveles que están explorando, pero aún falta para determinar si las especies que se van recolectando y analizando son nuevas. Aunque admite que sí se ven "cosas raras".

Una vez que se suben los ejemplares al buque, se hace un primer análisis en el laboratorio a bordo. "Ahora estoy en el laboratorio general. Está todo el mundo con su grupo de trabajo procesando material", detalla el investigador, perteneciente al Instituto de Biología de Organismos Marinos (Ibiomar) de Puerto Madryn, y añade: "Yo trabajo con gusanos marinos. Hay que sacarles fotos en vivo, relajarlos con mentol en la lupa, sacar una porción para hacer genética y otra para hacer histología, fijarlos en formol al 5% y rotularlos. Es un trabajo bastante largo".

stream conicet Investigadores del Conicet de diversas partes del país se encuentran estudiando la biodiversidad marina en el Cañón de Mar del Plata.

Si bien algunas ya se conocen, también es necesario hacer una comparación de lo que se analiza con ejemplares de otros museos, tanto de Argentina como del mundo entero. El proceso para conocer si una especie es nueva puede demorar "uno o dos años", explica Bigatti. La celeridad con la que se puede determinar esto depende, en gran medida, de los fondos con los que pueda contar un grupo de investigación para profundizar su trabajo: "Es como hacer una casa. Si tenés financiamiento, tardás menos, pero si tenés que ir consiguiendo ladrillos y demás, vas a tardar más".

La investigación también tiene un espacio para conocer el comportamiento de los microplásticos el océano. El científico detalla que toda la basura que se ve se intenta recolectar, siempre y cuando sea posible. El estudio sobre microplásticos se debe a que "es el contaminante que queda de los plásticos y está en estos animales, que son la base de la cadena alimentaria marina y pueden terminar en el organismo humano".

El no saber como valor

El trabajo a bordo del Falkor (too) es colectivo. Al respecto, Bigatti cuenta que tras planificar las zonas a explorar, se decide qué juntar, qué filmar o qué medir. Para eso, una persona maneja los motores del ROV y otros los brazos (con los que se recolectan ejemplares), además de que para mantener el orden en el chat de la transmisión hay gente abocada a moderarlo. A ellos, se suman los científicos que toman datos de manera constante, con programas asociados a los mismos videos que ven cada día miles de argentinos.

"Por ejemplo, cada vez que vemos al «merenguito» (un crustáceo que fue bautizado así por el chat del stream) hay alguien que le pone nombre y puede seguir haciendo la búsqueda", explica, y agrega que la naturalidad con la que salen las transmisiones no es más que una reproducción del trabajo periódico que hacen los investigadores en el laboratorio: "Lo que escucha la gente no se hace forzado, trabajamos así siempre. Hay gente especialista, que sabe muchísimo y que, si no entiende de algo, le pasa la palabra a otro que sí. Eso es lo que a la gente le gustó".

image (68) "Merenguito", una langostilla blanca que fue bautizada por el chat del stream del Conicet.

La relación entre los investigadores viene de larga data. Forman parte del Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (Gempa), compartieron otras campañas, se ven en congresos y construyen, en cada paso, vínculos que llevan hasta 25 años.

La complicidad de los científicos con quienes se prenden al stream no sólo reside en la capacidad de no saber, en una época en la que tiene que haber una respuesta a todo. También se encuentra en que la mayoría son docentes en las universidades públicas, además de divulgadores científicos, y hasta en los orígenes de ellos mismos como estudiantes: una parte del grupo tuvo a los mismos profesores y cada colega tiene sus becarios, por lo que la transferencia de las maneras de comunicar ciencia por parte de los protagonistas está casi asegurada.

Los dibujos de niños sobre lo que se ve en cada transmisión son casi una constante desde que se masificó la transmisión, además de las consultas de chicos de varias edades para saber dónde se estudia la carrera con la que podrían hacer una investigación de este tipo. Sobre eso, Bigatti dice: "Nos pone muy contentos. A los que somos más grandes, nos pasó con Jacques Costeau y estamos contentos de que a los chicos les pase con científicos de nuestro país".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

"Recibimos muchos mensajes por Instagram, pero estamos todo el día trabajando y en los ratitos libres miramos redes. No dimensionamos mucho lo que está pasando allá. Nos venimos preparando desde hace mucho tiempo y aprovechamos las 24 horas el SuBastian, que es único en el mundo y no sabemos cuándo lo vamos a tener disponible de nuevo", agrega.

Financiamiento para el Conicet

La campaña Talud Contintental IV refiere a la cuarta investigación en el Cañón de Mar del Plata, que comenzó hace más de diez años en la zona. En esas ocasiones, se usaron otros métodos más clásicos para recolectar ejemplares pero se llegaron a ver 400 especies distintas y los miembros del Gempa describiron 30 especies nuevas en ese lapso gracias a las campañas anteriores. Lo distintivo, en este caso, es la posibilidad de ver en tiempo real lo que pasa miles de metros bajo el mar y ver cómo se comportan los ejemplares en su hábitat. "Es como una lupa de laboratorio en vivo", sintetiza Bigatti.

La posibilidad que brinda esta herramienta y el trabajo diario de los científicos, que llega a miles de personas, hace que la ciencia básica cobre relevancia en un contexto difícil para los científicos: sin ley de presupuesto desde hace dos años, las partidas quedaron con montos calculados para el 2023, por lo que sueldos y gastos para insumos están por demás de planchados.

>> Leer más: En medio del furor por el streaming submarino, Conicet va al paro contra el ajuste

El investigador aseguró que esta campaña sirve para mostrar el potencial de la ciencia argentina y plantearse cómo sería la realidad con un apoyo real por parte del Estado. Porque puede existir el material a investigar, pero sin becarios o técnicos no se podría hacer: "Tenemos muy buenos cerebros y con muchas ganas en Argentina, que si les ponés fondos suficientes, explotan y pasan estas cosas", dice Bigatti, y recuerda que no son el único grupo valioso de la ciencia argentina: "En el Conicet todo el mundo tiene calidad. Esto es el Conicet y no lo que quieren contar. Nosotros tuvimos la suerte de poder mostrar esto, pero estamos pasando todos por el mismo momento y necesitamos que el Estado nos apoye a lo largo de los gobiernos. Estamos trabajando para el país, no para un partido político".