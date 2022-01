Vizzotti: "Hasta que no accedan a la vacuna todos los países no daremos vuelta la página"

La ministra de Salud remarcó ante la OMS que "no es la primera vez que hay inequidad en la distribución". Resaltó que Argentina donó más de 5 millones de dosis a otros países

La ministra de Salud, Carla Vizzotti advirtió, durante la apertura de la 150º sesión del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que "hasta que no accedan todos los países a la vacuna no daremos vuelta la página" de la pandemia de coronavirus y recordó que "no es la primera vez que hay inequidad en la distribución" de vacunas y tratamientos.