Video: un barbijo mal puesto desató una discusión en un subte con fuertes insultos

El hombre le reclamó, de muy mala forma, a una joven afrodescendiente por utilizar el barbijo de manera incorrecta al no cubrir su nariz y enseguida el altercado derivó en insultos de un lado y del otro.

Cuando la mujer sentada al lado del hombre, que parecía ser su esposa, intervino, la joven lo tildó de racista y se defendió de más agravios. "Que tengo el barbijo puesto, racista, eso es lo que eres, un racista", "desde que entré aquí (al subte) lo tengo puesto", le contestó. El hombre insistía con el mismo reclamo y elevaba la ofensa con más insultos al tratarla de "hija de p...".

De pronto, un pasajero del fondo intervino y dijo que el anciano tenía razón. Entonces, la muchacha explicó que tenía el tapabocas puesto desde que subió al metro y dejó en claro que no le "daba la gana" de acomodárselo porque no se justificaban los agravios de "gilipollas" e "hija de p..." de la que fue víctima. El anciano no se quedó callado y continuó con la discusión y la tildó de "cerda".

A medida que avanzaba la discusión se intensificaban las formas, por lo que mientras la joven acusaba al señor mayor de “racista”, el hombre la insultó en más de una oportunidad y hasta la invitó a ponerse el tapabocas en otro lugar.