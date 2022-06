Video: persiguió a un ladrón con la moto y recuperó el celular robado a una maestra

Publicado por el canal de YouTube GÑ Motovlog , el video se multiplicó rápidamente en las redes sociales, donde recibió una catarata de “likes” y comentarios que elogian la labor del motoquero. No solo se destaca la forma como salió en búsqueda del delincuente, sino también que le haya repuesto el aparato a la víctima del robo.

En la secuencia, se puede ver desde el punto del conductor de la moto, como sale velozmente tras el delincuente. "Este a alguno choreó", se lo escucha decir al ver a un hombre correr a toda velocidad por una calle de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, acelera y se acerca al sospechoso, que al llegar a una esquina arroja el teléfono.

"¿Dónde está la chica? ¿Dónde quedó?", le preguntó el motociclista a un transeúnte, que le indicó que el robo había sido unas cuadras atrás. Entonces, se acercó hasta una parada de colectivos y un joven le indicó que "una mina que estaba arriba de un bondi". Siguió al interno 17 de la línea 46, le cruzó la moto y le gritó al chofer: "¿Le robaron a una piba acá?".

Embed

Ante la respuesta afirmativa, le hizo un pedido: "Avisale que lo tengo acá. Se lo recuperé". El motociclista subió al vehículo y enseguida la chica, que se encontraba en el fondo, gritó: "¿Lo agarraron?". Y el motoquero le dio la respuesta más esperada: "¡Te lo recuperé!". La joven le agradeció al hombre, quien recibió un fuerte aplauso de todos los pasajeros.

La víctima, que en la grabación se la ve con un uniforme de maestra jardinera, dijo horas más tarde, después de ver el video en YouTube, que se sintió “tan afortunada y tan bendecida” después de la bronca que le dio que “después de trabajar todo el día y terminar ‘reventada’ al final de la semana para que en un minuto le arruinen".

"Eran tres (los delincuentes) al parecer en el colectivo ese día. Una mina muy mayor que se paró a mi lado y con disimulo me fue acorralando hacia el tipo, me hicieron ‘sanguchito”, contó la joven. ”Aún no sé cómo sabía que tenía el teléfono ahí, son expertos. Gracias infinitas de nuevo, desde ese día te sigo y ahora apoyo el canal. Que cada gesto que das vuelva multiplicado”, concluyó.