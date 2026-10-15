La segunda temporada de "El representante" llega este mes a Disney+

Juan Minujín retoma el papel de Guillermo Coppola en la segunda temporada de "El representante", disponible desde el 23 de octubre en Disney+

Disney+ anunció la llegada de la segunda temporada de “El representante”, la serie de comedia que sigue a Guillermo Coppola, quien, a partir de su relación con Maradona, pasó de ser un empresario a convertirse en toda una figura de la televisión. Su vida, marcada por los excesos, lo extraordinario y el glamour sigue dando de qué hablar hasta el día de hoy. La nueva entrega saldrá a la luz el 23 de octubre a través de la plataforma.

Protagonizada por Juan Minujín, la producción se mete de lleno en algunas de las anécdotas más disparatadas del representante del jugador de fútbol más influyente de la historia. Creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, la serie cuenta con la dirección de Ariel Winograd y la autoría de Emanuel Diez.

La primera temporada de esta autobiografía fue estrenada en 2024 y cuenta con 6 episodios. Por su parte, esta segunda entrega de “El representante” llegará con 6 nuevos episodios que seguirán indagando en las aventuras y desventuras de Coppola. El rodaje tuvo lugar en Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Nápoles.

Qué ocurrirá en la segunda temporada de “El representante”

Tal como adelanta el tráiler de la segunda entrega de “El representante”, la historia arranca con un ritual cotidiano: Guillermo Coppola conversa frente a la tumba de su representado más célebre, Diego Armando Maradona, y rememora su agitada trayectoria como representante, desde que se unió al ídolo en 1984 hasta que lo perdió todo y tuvo que buscar la forma de reconstruirse, quedándose solo con su patrimonio más valioso: una vida repleta de anécdotas inverosímiles.

A partir del frenesí, la exageración y la locura, y con la idea de que cada historia tiene más de una versión, la serie se vuelve a meter en los años dorados de Coppola como representante.

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Trailer de la segunda temporada de “El representante”