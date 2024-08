Uno de los hermanos de Loan sobre las transferencias millonarias: "La plata se usó para la causa"

Uno de los hermanos de Loan Danilo Peña habló sobre las polémicas transferencias millonarias y explicó que "la plata se usó para la causa” y que no tiene problema en que le revisen su billetera virtual, ya que “no tiene nada para ocultar”.

En este marco, Mariano informó que este jueves declarará frente a la jueza Cristina Penzo y sostuvo: "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar".

Acerca de la investigación, manifestó tener una hipótesis sobre lo que le pasó a su hermano de 5 años y remarcó que “todo lo que quieran saber se los voy a decir".

"Confío en mi hermano y en mis padres, en mis tíos, ahora no", expresó y continuó: "No creo que le den la libertad a los detenidos".

Este miércoles dieron testimonio ante la jueza Penzo María Noguera y José Peña, papás de Loan, y se espera que en las próximas horas también lo hagan otros familiares, como los hermanos del pequeño.

Hay que recordar que Mariano (26), José (25), Alfredo (24), Cristian (23), César y los dos chicos de 17 y 12 años de la familia Peña no fueron al almuerzo en la casa de su abuela el día que desapareció el más chico de los hijos de José y María. Tampoco lo hizo la mamá de Loan.

Las transferencias

La Justicia investiga transferencias millonarias que recibieron dos de los hermanos de Loan y hay desconcierto sobre el destino de dicho dinero. Conforme a lo informado, son $48 millones los que aparecieron en las cuentas de Mercado Pago de Cristian y Mariano Peña.

Las transacciones datan de tiempo después de la desaparición del menor y desde el entorno sostienen que las mismas están destinadas a la búsqueda del niño, así como también para la creación de “una fundación para ayudar a otras familias que estén pasando por una situación similar”.

busqueda loan.png Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio

A la Justicia le llama la atención la suma de dinero que rondaría en los $50 millones y que fue hallada tras las órdenes de los perfiles económicos de la familia, grupo cercano e imputados.

Asimismo, el 10 de julio de este año Mariano Peña había mencionado en un medio de comunicación que abrió una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones y “cómo dicha colaboración se difundió tanto es que se recaudó una suma millonaria”.

Sobre lo recaudado, el propio hermano se acercó hasta el Juzgado para informar sobre su estado patrimonial y anunció su intención de crear una fundación.

Sin embargo, la Justicia todavía no tiene claro de dónde provino el dinero, motivo por el cual continuarán investigando sobre las transacciones realizadas.

“Verificar gastos, compras extraordinarias, movimientos bancarios o de otro tipo que la persona pudo realizar, uso de billeteras virtuales, bancos, AFIP sobre si se registra el grupo familiar, cercanos o imputados/as registrados y los empleos por los cuales haya realizado aportes previsionales”, señala el documento del Juzgado Federal de Goya.