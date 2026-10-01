La Capital | Información General | Juicio

Una persona asesinada "declaró" con un video de IA y el jurado anuló la condena

Ocurrió en un juicio en Arizona. La Corte de Apelaciones entendió que el video excedió un límite y decidió que el asesino debe ser sentenciado de nuevo

1 de octubre 2026 · 23:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
La réplica con IA de Christopher Pelkey que declaró en el juicio por su asesinato.

La réplica con IA de Christopher Pelkey que "declaró" en el juicio por su asesinato.

Durante un juicio en Arizona, en 2025, la víctima de un crimen testificó en el juicio contra el hombre acusado de asesinarlo. La familia de Christopher Pelkey creó un video con inteligencia artificial (IA) donde el propio Pelkey, asesinado a balazos en 2021 tras un incidente de tránsito en Phoenix, se dirige al jurado para asegurar que cree en el perdón y que, “en otra vida, probablemente" podría haber sido amigo de su victimario. Ahora la Corte de Apelaciones de Arizona decidió anular la sentencia de 10 años de cárcel contra Gabriel Paul Horcasitas al considerar que el video excedió un límite al exponer en un juicio hecho que no son reales.

“De hecho, en lugar de documentar un hecho o grabar un momento en particular, el video de IA muestra una representación de la víctima y de sus pensamientos creada a partir de la imaginación de la hermana de la víctima”, argumentó el panel de tres jueces.

Ahora Horcasitas debe ser sentenciado de nuevo.

>> Leer más: Fallaron dos veces al intentar ejecutar a una mujer en Tennessee, que quedó internada

La abogada de Horcasitas, Kristen Reller, había argumentado que el juez de la Corte Superior Todd Lang violó las garantías del debido proceso al basarse en evidencia de IA, y que el video tenía un “peso emocional indebido”. La abogada de la víctima Jessica Gattuso y los fiscales dijeron entonces que las imágenes eran una representación precisa del carácter de Pelkey.

Una declaración inédita

En un hecho sin precedentes en los tribunales de Estados Unidos, la familia de Pelkey usó IA para crear un video con su imagen y darle una voz. Stacey Wales, hermana de Pelkey, planteó la idea de que su hermano hablara por sí mismo. Afirmó que su único objetivo era humanizar a su hermano ante el juez.

Las autoridades afirman que Horcasitas, de 55 años, mató a tiros a Pelkey, de 37, durante un incidente de tránsito en noviembre de 2021 en un semáforo en Chandler, un suburbio de Phoenix. Pelkey, que no estaba armado, recibió el disparo después de bajarse de su camioneta y caminar hacia el vehículo de Horcasitas.

Horcasitas fue declarado culpable de homicidio por la muerte de Pelkey.

La recreación con IA de Pelkey decía que hubiese querido estar con sus amigos y su familia y que perdonaba a su asesino. “En otra vida, probablemente podríamos haber sido amigos”, indicaba el video de IA.

Poco antes de dictar la sentencia, el juez había comentado: "Me encantó esa IA”.

Noticias relacionadas
Este miércoles estaba prevista una nueva audiencia por el juicio que enfrenta Pity Álvarez

Pity Álvarez fue internado tras sufrir una crisis hipertensiva

Una movilización en pandemia por el crimen del arquitecto Joaquín Pérez en Arroyito.

Dos crímenes resonantes, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas

El arquitecto de 34 años fue asaltado el 19 de octubre de 2021.

La viuda del arquitecto asesinado: "Aún estamos totalmente desprotegidos"

La foto del arquitecto Joaquín Pérez encabezando una de las tantas marchas en reclamo de justicia por su asesinato. 

Arranca el juicio por los crímenes de un arquitecto y un comisionista baleados en dos asaltos

Ver comentarios

Las más leídas

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Central: Axel Werner se perderá el próximo partido ante Banfield por una lesión

Central: Axel Werner se perderá el próximo partido ante Banfield por una lesión

Lo último

Una persona asesinada declaró con un video de IA y el jurado anuló la condena

Una persona asesinada "declaró" con un video de IA y el jurado anuló la condena

Subastarán un edificio de 27 departamentos decomisado tras megaestafa inmobiliaria

Subastarán un edificio de 27 departamentos decomisado tras megaestafa inmobiliaria

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid

Subastarán un edificio de 27 departamentos decomisado tras megaestafa inmobiliaria

La propiedad de Buenos Aires al 1000 está vinculada a Lelo Pérez, expareja de Vicky Xipolitakis

Subastarán un edificio de 27 departamentos decomisado tras megaestafa inmobiliaria
En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid
La Ciudad

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro
La Ciudad

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná
La Ciudad

Confirman el procesamiento de exdirectivos de Aguas por contaminar el río Paraná

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La Intendencia mandó un proyecto al Concejo para legalizar Uber y otras apps

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná
La Ciudad

El Ejército en Rosario: tanques, helicópteros y mil efectivos sobre el Paraná

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Aeropuerto internacional: sale hoy el primer vuelo directo Rosario-Madrid

Central: Axel Werner se perderá el próximo partido ante Banfield por una lesión

Central: Axel Werner se perderá el próximo partido ante Banfield por una lesión

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico

El primer vuelo directo que partió de Madrid a Rosario ya cruza el océano Atlántico

Ovación
Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030
Ovación

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

Argentina disputará las eliminatorias pero ya clasificada al Mundial 2030

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres

La otra faceta de Messi, el mejor de todos los tiempos: compró otro club y ya tiene tres

Boero: Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta escalada de violencia

Boero: "Los dirigentes no podemos acoplarnos a esta escalada de violencia"

Policiales
Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme
Policiales

Barrio Ludueña: derribaron dos búnkeres que regenteaba la banda de Fran Riquelme

Preventiva para dos acusados de matar a una vecina de Nuevo Alberdi para usurpar su casa

Preventiva para dos acusados de matar a una vecina de Nuevo Alberdi para usurpar su casa

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

Prisión domiciliaria para un policía implicado en tentativa de homicidio

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

La Ciudad
Subastarán un edificio de 27 departamentos decomisado tras megaestafa inmobiliaria
La Ciudad

Subastarán un edificio de 27 departamentos decomisado tras megaestafa inmobiliaria

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid

En un clima de fiesta se realizó el vuelo inaugural directo de Rosario a Madrid

Llega a Rosario Danzar por la paz, la gala solidaria a beneficio de Unicef

Llega a Rosario "Danzar por la paz", la gala solidaria a beneficio de Unicef

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

Vuelve Noche de Peatonales para el cierre de la Feria del Libro

Newells abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía
Ovación

Newell's abrió un registro de testimonios y denuncias por los incidentes con la policía

La Corte defendió su fallo sobre tierras y cuestionó los discursos de odio
Política

La Corte defendió su fallo sobre tierras y cuestionó los "discursos de odio"

Pullaro defendió fuerte al MPA y criticó la impunidad de la Justicia federal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro defendió fuerte al MPA y criticó la "impunidad" de la Justicia federal

Secuestraron un arma tras un alerta en la escuela de San Cristóbal
La Región

Secuestraron un arma tras un alerta en la escuela de San Cristóbal

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial
La Ciudad

Un trozo de mampostería cayó de un edificio antiguo con valor patrimonial

Avanzan los casos de trabajos comunitarios ante faltas graves de tránsito
La Ciudad

Avanzan los casos de trabajos comunitarios ante faltas graves de tránsito

Lavado de dinero: ya es la hora de tirar de la punta del ovillo

Por Facundo Borrego
Política

Lavado de dinero: ya es la hora de tirar de la punta del ovillo

Exportaciones mineras: Peyrano propuso que por los puertos del Gran Rosario
Política

Exportaciones mineras: Peyrano propuso que por los puertos del Gran Rosario

Día del Recolector de Residuos: piden no sacar la basura este viernes
La Ciudad

Día del Recolector de Residuos: piden no sacar la basura este viernes

Puerto San Martín: un obrero cayó a un pozo de noria y lo rescataron los bomberos
La región

Puerto San Martín: un obrero cayó a un pozo de noria y lo rescataron los bomberos

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica
Policiales

Grave imputación por intento de femicidio: quemaduras y violencia psicológica

El Niño podría perder intensidad y crece el desconcierto en el campo
Agro

El Niño podría perder intensidad y crece el desconcierto en el campo

Milei: Si el gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año de la historia
Política

Milei: "Si el gobierno es reelecto, 2028 será el mejor año de la historia"

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias
La Ciudad

Rosario y la región ingresan en la fase más crítica de El Niño, con muchas lluvias

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede
La Ciudad

Casa FOA llega por primera vez a Rosario en 2027 y elige a Midtown como sede

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de $9.400 millones
Información General

Otra vez quedó todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo de $9.400 millones

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos
Policiales

Allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria por venta ilegal de medicamentos

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario
Politica

Palestina: la izquierda denuncia el allanamiento a dos militantes en Rosario

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario
Policiales

Revés para la partera Dolly: rechazan la prescripción por el robo de bebés en Rosario

Expertos sorprendidos de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado
El Mundo

Expertos "sorprendidos" de que el avión de FlyDubai no se haya estrellado