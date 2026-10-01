Una persona asesinada "declaró" con un video de IA y el jurado anuló la condena

Ocurrió en un juicio en Arizona. La Corte de Apelaciones entendió que el video excedió un límite y decidió que el asesino debe ser sentenciado de nuevo

La réplica con IA de Christopher Pelkey que "declaró" en el juicio por su asesinato.

Durante un juicio en Arizona, en 2025, la víctima de un crimen testificó en el juicio contra el hombre acusado de asesinarlo. La familia de Christopher Pelkey creó un video con inteligencia artificial (IA) donde el propio Pelkey, asesinado a balazos en 2021 tras un incidente de tránsito en Phoenix, se dirige al jurado para asegurar que cree en el perdón y que, “en otra vida, probablemente" podría haber sido amigo de su victimario. Ahora la Corte de Apelaciones de Arizona decidió anular la sentencia de 10 años de cárcel contra Gabriel Paul Horcasitas al considerar que el video excedió un límite al exponer en un juicio hecho que no son reales.

“De hecho, en lugar de documentar un hecho o grabar un momento en particular, el video de IA muestra una representación de la víctima y de sus pensamientos creada a partir de la imaginación de la hermana de la víctima”, argumentó el panel de tres jueces.

La abogada de Horcasitas, Kristen Reller, había argumentado que el juez de la Corte Superior Todd Lang violó las garantías del debido proceso al basarse en evidencia de IA, y que el video tenía un “peso emocional indebido”. La abogada de la víctima Jessica Gattuso y los fiscales dijeron entonces que las imágenes eran una representación precisa del carácter de Pelkey.

Una declaración inédita

En un hecho sin precedentes en los tribunales de Estados Unidos, la familia de Pelkey usó IA para crear un video con su imagen y darle una voz. Stacey Wales, hermana de Pelkey, planteó la idea de que su hermano hablara por sí mismo. Afirmó que su único objetivo era humanizar a su hermano ante el juez.

Las autoridades afirman que Horcasitas, de 55 años, mató a tiros a Pelkey, de 37, durante un incidente de tránsito en noviembre de 2021 en un semáforo en Chandler, un suburbio de Phoenix. Pelkey, que no estaba armado, recibió el disparo después de bajarse de su camioneta y caminar hacia el vehículo de Horcasitas.

Horcasitas fue declarado culpable de homicidio por la muerte de Pelkey.

La recreación con IA de Pelkey decía que hubiese querido estar con sus amigos y su familia y que perdonaba a su asesino. “En otra vida, probablemente podríamos haber sido amigos”, indicaba el video de IA.

Poco antes de dictar la sentencia, el juez había comentado: "Me encantó esa IA”.