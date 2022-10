Una mujer le regaló a su marido pasajes al Mundial de Qatar para estar con su amante

“Mi esposo me dijo que me ve mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente", contó la mujer a un medio inglés.

De acuerdo a lo que relató, en primer lugar pensó en hacer una escapada romántica durante unos días, pero supuso que le sería difícil justificar la ausencia. Es por eso que tomó la decisión de regalarle entradas a su marido para el Mundial de Qatar y de esa forma conseguir espacio para su relación paralela.

“He estado con mi marido durante mucho tiempo. Estamos casados, tenemos dos hijos juntos, tenemos un amor muy arraigado el uno por el otro. Hemos pasado por todos los altibajos del matrimonio”, contó la mujer.

En relación a su pareja paralela comentó: “Solo llevo cuatro meses con mi nuevo novio. Todo lo que puedo decir es que saca a relucir un lado mío que no he visto en mucho tiempo. Me siento libre y llena de energía cuando estoy con él, y me encanta pasar cada minuto que puedo juntos”.

Si bien se podría suponer que al ser descubierta por su esposo iba a producirse un rompimiento del matrimonio, llamativamente el marido aceptó la infidelidad y hasta le aseguró a Sarah que aprueba una relación más abierta. Ambos coinciden en que el noviazgo extramatrimonial fortaleció la pareja. “Mi esposo me dijo que me ve mucho más feliz y menos estresada en los últimos meses, y es verdad. Mi amante me entiende de manera diferente, y solo somos él y yo en nuestra propia burbuja”, aseguró a lo largo de la entrevista, causando sorpresa por lo sucedido y el entendimiento que tuvo su esposo.